محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزارة النفط تنفذ حملة رقابة على محطات بيع المشتقات النفطية صنعاء - سبأ:

نفذت وزارة النفط والمعادن اليوم حملة نزول ميداني للرقابة على محطات بيع المشتقات النفطية في أمانة العاصمة.



وأطلع وزير النفط والمعادن ذياب محسن بن معيلي والمدير العام التنفيذي لشركة النفط عبد الوهاب الجنيد، على سير عملية بيع المشتقات النفطية في المحطات، وتم فتح المحطات المغلقة التي أوقفت عملية البيع للمواطنين.



كما جرى خلال الحملة البدء بإغلاق المحطات المخالفة التي تقوم باحتكار المشتقات النفطية أو البيع بزيادة عن السعر المعتاد.



وأكد وزير النفط والمعادن حرص الوزارة وشركة النفط على تعزيز الرقابة والإشراف على محطات بيع المشتقات النفطية وتوفير احتياجات المواطنين من هذه المواد المهمة المرتبطة بحياتهم اليومية.



وشدد الوزير ذياب بن معيلي على أتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يحاول التلاعب بأسعار أو احتكار المشتقات النفطية خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن.



وأشار إلى ضرورة اضطلاع الجميع بالمسؤولية والعمل بروح الفريق الواحد للتصدي لكل من يحاول التلاعب بالمشتقات النفطية أو افتعال أزمة لزيادة معاناة المواطنين.



فيما أكد المعنيين في شركة النفط وجود كميات كبيرة من المشتقات النفطية سواء في المحطات أو في منشآت الشركة في الحديدة.



وأشاروا إلى أن ما تم ترحيله أمس واليوم فقط من منشآت الشركة يغطي الاحتياج لأكثر من ثمانية أيام في أمانة العاصمة والمحافظات.



وطمأنوا المواطنين بعدم الهلع والتزاحم في المحطات كون كميات المشتقات النفطية متوفرة في المحطات وفي منشآت الشركة.



وشكلت وزارة النفط والمعادن غرفة عمليات لاستقبال بلاغات وشكاوي المواطنين حول ارتفاع أسعار المشتقات النفطية على الرقم (202343) وفاكس (532034).

سبأ [07/نوفمبر/2017]سبأ