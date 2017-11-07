محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مدير مكتب الصحة بتعز يثمن دعم منظمة الصحة العالمية تعز - سبأ:

ثمن مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة تعز الدكتور حسن العزي دور منظمة الصحة العالمية التي جسدت الشراكة الحقيقية في دعم القطاع الصحي بالجمهورية اليمنية في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن .



وأشاد الدكتور العزي أثناء تسليم وإستلام سيارات الإسعاف مقدمة من المنظمة كدفعة أولى، بالدعم الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية للقطاع الصحي بما فيها سيارات إسعاف مجهزة لمستشفي الراهدة بمديرية خدير وماويه بمديرية ماويه.



وقد تمت عملية تسليم وإستلام سيارات الإسعاف من قبل نائب مدير الصحة بتعز الدكتور فضل عبدالكريم عبدالجبار ونائب مدير شئون الخدمات الصحية الدكتور واثق الفقيه ومدير مكتب WHO إب وتعز الدكتور عبدالسلام العريفي ومدير فرع مكتب الصحة بخدير الدكتور عبدالرحمن قايد عبدالحق ومدير فرع مكتب الصحة بماويه الدكتور مصطفى دبوان ونائب مدير مكتب الصحة والسكان مدير الطوارئ والإسعاف بإب بكيل الجحافي.

سبأ [07/نوفمبر/2017]سبأ