محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اللقاء المشترك: إغلاق العدوان للمنافذ اليمنية قرار بقتل الملايين من أبناء اليمن صنعاء - سبأ:

اعتبر اللقاء المشترك إقدام تحالف العدوان بقيادة السعودية على إغلاق ميناء الحديدة المنفذ الوحيد حاليا لما يقارب 80 بالمائة من سكان الجمهورية اليمنية بمثابة قرار بقتل الملايين من اليمنيين وعدوان جديد على اليمن.



ودعا اللقاء المشترك في بيان صادر عنه اليوم تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه كافة أبناء اليمن إلى لرد على هذا الإجراء بقوة وحزم عبر كل الوسائل المتاحة، كما دعا الجيش واللجان الشعبية إلى الرد على تطاول العدوان بقيادة السعودية بالطريقة المناسبة بما يحقق ردع العدوان ومنع تماديه.



وقال البيان " وقف اللقاء المشترك أمام حالة التخبط والإفلاس الذي عبرت عنه قوى العدوان من خلال إعلانها إغلاق كافة المنافذ اليمنية وإدعاءاتها تهريب أسلحة إيرانية لليمن كذريعة واهية لنجاح القوة الصاروخية اليمنية وإصابة بركان ٢ لهدفه الدقيق في الرياض، مقابل الفشل العسكري الذريع للعدوان الذي يفرض حصارا جائرا على اليمن منذ نحو ثلاثة أعوام بمشاركة حوالي ١٧ دولة معلنة ".



وعبر اللقاء المشترك عن استهجانه لما سمي بقائمة المطلوبين لتحالف الشر الذي يؤوي المجرمين والقتلة ويزج بهم في معاركه الفاشلة في اليمن والمنطقة.



وحمل البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل الهيئات والمنظمات المعنية مسئولية التزام الصمت تجاه هذه التصرفات المارقة على القانون الدولي .. داعيا إياها إلى إدانة غطرسة العدوان بقيادة السعودية ووضع حد لتعنته وعبثه بالسلم والأمن الدوليين.

سبأ [07/نوفمبر/2017]سبأ