محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة سير العملية التعليمية بمدارس عمران عمران - سبأ:

ناقش إجتماع بمحافظة عمران اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، سير العملية التعليمية بمدارس المحافظة.



وتطرق الإجتماع بحضور مدير مكتب التربية أحمد الشهاري ومدير أمن المحافظة العميد محمد المتوكل إلى الصعوبات التي تواجه العملية التعليمية والمعالجات الكفيلة بالتغلب على التحديات في هذا الجانب.



وشدد الإجتماع على ضرورة النزول الميداني لمتابعة مدى إلتزام المدارس وإنتظام الدراسة فيها ومطابقة الكشوفات المرفوعة من مدراء التربية بالمتواجدين فعليا بالمدارس.



وفي الإجتماع أكد محافظ عمران حرص السلطة المحلية على إنتظام العملية التعليمية بما فيها حقوق المعلمين .. مشددا على ضرورة تضافر جهود الجميع لإستمرار العملية التعليمية وإفشال مخططات العدوان الهادفة تعطيل التعليم .

سبأ [07/نوفمبر/2017]سبأ