اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل انخفاض أسعار الذهب بعد تحقيق أكبر مكسب يومي في 6 أسابيع لندن - سبأ:

انخفض سعر الذهب اليوم الثلاثاء مع إقبال المستثمرين على جني أرباح أكبر مكسب يومي للمعدن في 6 أسابيع.



وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1276.81 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1050 بتوقيت جرينتش، بينما انخفض في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 4.30 دولار إلى 1277.30 دولار للأوقية.



وكان المعدن قد صعد بقوة في تعاملات نيويورك يوم أمس الاثنين لينهي اليوم مرتفعا نحو 1 في المائة، معوضا الخسائر التي تكبدها في تعاملات سابقة وخلال الجلسة الماضية.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 1.1 في المائة إلى 17.04 دولار للأوقية بعدما بلغت أعلى مستوياتها منذ 20 أكتوبر عند 17.27 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.



وتراجع البلاتين 0.8 في المائة إلى 927.10 دولار للأوقية، بينما نزل البلاديوم 0.1 في المائة إلى 998.80 دولار للأوقية.

سبأ [07/نوفمبر/2017]سبأ