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آخر تحديث: الثلاثاء، 07 - نوفمبر - 2017 الساعة 06:03:43م
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حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة بمحافظة الحديدة حفل تخرج وتكريم مجموعة من ضباط المنطقة العسكرية الخامسة ومساعدي أركان التوجيه المعنوي داخل الوحدات.
حاملة طائرات أمريكية تجري تدريبات مع سفن يابانية وهندية في بحر اليابان
قالت البحرية اليابانية اليوم الثلاثاء إن حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريجان أجرت تدريبات على مدى ثلاثة أيام مع مدمرة يابانية وسفينتين حربيتين هنديتين في بحر اليابان.
النفط يسجل أعلى مستوى منذ 2015 مع تحسن الأسواق وسط حملة سعودية ضد الفساد
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المنتخب الوطني للشباب يتطلع للفوز على نظيره السعودي للتأهل إلى نهائيات آسيا
يتطلع منتخب الشباب الوطني لكرة القدم إلى تحقيق نتيجة إيجابية عندما يواجه مضيفه السعودي غداً الأربعاء في ختام منافسات المجموعة الرابعة لتصفيات كأس آسيا تحت 19 عاماً التي تستضيفها مدينة الدمام.
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  اقتصاد
انخفاض أسعار الذهب بعد تحقيق أكبر مكسب يومي في 6 أسابيع
[07/نوفمبر/2017]
لندن - سبأ:
انخفض سعر الذهب اليوم الثلاثاء مع إقبال المستثمرين على جني أرباح أكبر مكسب يومي للمعدن في 6 أسابيع.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1276.81 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1050 بتوقيت جرينتش، بينما انخفض في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 4.30 دولار إلى 1277.30 دولار للأوقية.

وكان المعدن قد صعد بقوة في تعاملات نيويورك يوم أمس الاثنين لينهي اليوم مرتفعا نحو 1 في المائة، معوضا الخسائر التي تكبدها في تعاملات سابقة وخلال الجلسة الماضية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 1.1 في المائة إلى 17.04 دولار للأوقية بعدما بلغت أعلى مستوياتها منذ 20 أكتوبر عند 17.27 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وتراجع البلاتين 0.8 في المائة إلى 927.10 دولار للأوقية، بينما نزل البلاديوم 0.1 في المائة إلى 998.80 دولار للأوقية.

سبأ
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