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صندوق النظافة يدشن حملة نظافة شاملة بمدينة ذمار
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صندوق النظافة يدشن حملة نظافة شاملة بمدينة ذمار
[07/نوفمبر/2017]
ذمار - سبأ:
 دشن وكيلا محافظة ذمار محمود الجبين ومحمد عبدالرزاق، اليوم حملة النظافة الشاملة الثانية بمدينة ذمار، والتي ينفذها صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة بدعم من الصندوق الاجتماعي للتنمية، لمدة 30يوما.

وفي التدشين بحضور مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية بمحافظتي ذمار والبيضاء المهندس خالد عمران، أشار الوكيلان الجبين وعبدالرزاق إلى أهمية تنفيذ حملات النظافة ورفع كافة المخلفات من الأحياء والمناطق ذات الكثافة السكانية للحفاظ على صحة المجتمع..لافتين إلى مخاطر تكدس المخلفات في انتشار الأمراض المعدية.

وحثا الجميع على التفاعل مع الحملة والاسهام الفاعل في جهودها، وتعزيز الوعي الصحي بين ابناء المجتمع والتعاون مع عمال النظافة من خلال وضع المخلفات في الأماكن المخصصة لها وبما يسهم في الحفاظ المظهر الحضاري والمنظر الجمالي للمدينة.

فيما أوضح مدير صندوق النظافة والتحسين بذمار حيدر سودان أن الحملة تستهدف ست مناطق رئيسية بمدينة ذمار لتنظيف الأحياء والحارات والشوارع الرئيسية والفرعية من المخلفات المكدسة، وإزالة مخالفات البناء في الشوارع العامة للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

من جانبه اشار نائب مدير الصندوق ماجد التينة إلى أهمية تعاون المواطنين مع صندوق النظافة في الحفاظ على نظافة مدينة ذمار بصورة دائمة من خلال الإلتزام بوضع المخلفات في أماكنها المخصصة وتوسيع المشاركة المجمعية في هذه الحملة وأي حملات قادمة.. لافتا إلى أنه سيرافق الحملة حملة توعية وتثقيف صحي في كافة الأحياء المستهدفة.

بدوره أشار نائب مدير الصندوق للشئون الفنية محمد شرف عباد إلى أن نحو 200 عامل يشاركون في تنفيذ الحملة موزعين على 36 مربع و فرع في المناطق الست التي تستهدفها الحملة بالمدينة، بالاضافة إلى المشاركة المجتمعية من خلال منظمات المجتمع المدني ومتطوعين.

حضر التدشين مدير مديرية مدينة ذمار محمد السيقل ومستشار المحافظ فضل الأشول ومدير المؤسسة المحلية للمياه طه الهندي وعدد من ممثلي منظمات المجتمع والناشطين.

سبأ
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