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آخر تحديث: الثلاثاء، 07 - نوفمبر - 2017 الساعة 04:32:08م
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مناقشة أسباب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية بمحافظة الحديدة
[07/نوفمبر/2017]
الحديدة - سبأ:
ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة برئاسة وكيل أول المحافظة محمد عياش قحيم أسباب أزمة المشتقات النفطية بالمحافظة .

وأكد الاجتماع الذي حضره وكيلا المحافظة عبد الرحمن الجماعي وعبد الجبار أحمد محمد ووكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة محمد يحيى نعيم أهمية تفعيل الدور الرقابي المشترك للجهات الأمنية والصناعة والنفط والغاز وبما يضمن استقرار الأسعار.

وشدد الاجتماع الذي ضم مديري أمن المحافظة والنفط والصناعة والتجارة والمنشآت النفطية وجمارك الميناء ونائب مدير الموانيء على ضرورة الحد من ارتفاع أسعار المشتقات النفطية غير المبرر وإلزام تجار النفط بالبيع بالسعر المحدد من قبل الشركة.

وأقر الاجتماع تشكيل لجنة من الأمن ، الصناعة والتجارة ، النفط ، الأمن السياسي والقومي لفحص محطات الوقود ومعرفة الكميات الموجودة في كل محطة وإلزام أصحابها بالبيع للجمهور بالأسعار السائدة قبل رفعها.

كما أقر الاجتماع إلزام التجار بضرورة تفريغ كميات الوقود الموجودة في خزانات شركة النفط أولا بأول ولما من شأنه القضاء على الأزمات في المشتقات النفطية التي يحدثها تراكم الكميات في الخزانات .

وأقر الاجتماع دعوة تجار النفط للقاء يتم فيه مناقشة الإجراءات والآليات التي تضمن استقرار الأسعار وعدم رفعها تحت أي ظرف.

سبأ
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