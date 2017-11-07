محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تشييع جثامين الشهداء العميد ناجي العرشي والعميد حميد المطري والمساعد حافظ المعافا صنعاء - سبأ :

شُيع اليوم بصنعاء في موكب جنائزي مهيب تقدمه رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري جثامين شهداء الواجب من منتسبي القوات المسلحة الشهيد البطل العميد الركن ناجي محمد مصلح العرشي قائد اللواء 201 ميكا والشهيد العميد الركن حميد علي المطري رئيس اركان اللواء والشهيد المساعد حافظ يحيى محسن المعافا واللذين استشهدوا وهم يؤدون واجبهم الوطني والديني المقدس في الدفاع عن الوطن ومواجهة المعتدين والغزاة والمحتلين متصدرين الصفوف الأولى في إطار معركة النفس الطويل.



وخلال مراسيم التشييع الرسمية والمهيبة التي جرت بحضور رئيس هيئة العمليات اللواء الركن محمد المقداد وقائد القوات الجوية اللواء طيار ركن إبراهيم الشامي وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن عبد اللطيف المهدي وعضو مجلس الشورى حسن عبد الرازق ومدير دائرة التوجيه المعنوي العميد يحيى محمد المهدي وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والشخصيات السياسية والاجتماعية وزملاء وأقارب الشهداء وجمع غفير من المواطنين وبعد أن قدم الجميع واجب العزاء والمواساة لأسر وأقارب الشهداء أشاد الجميع بالأدوار البطولية المشرفة والملاحم الخالدة التي اجترحها الشهداء في ميادين المواجهات حيث كانوا في مقدمة الصفوف وفي خطوط التماس المباشر مع العدو وكانوا مثالاً في التضحية والفداء يقاتلون قتال الأبطال دفاعاً عن الوطن حتى صدقهم الله وعده ونالوا شرف الشهادة في سبيله.



وأكد المشيعون أن العدوان لن يجني سوى الخزي والعار وسيتلقى الهزائم تلو الهزائم فشعبنا والقوات المسلحة واللجان الشعبية لهم بالمرصاد وأن الجميع جاهزون لرفد الجبهات ومواصلة أداء أدوارهم الوطنية حتى تحقيق النصر.



وقد جرت مراسيم التشييع الرسمية للشهداء الأبرار بعد الصلاة عليهم في جامع الشهداء بأمانة العاصمة حيث سار موكب التشييع بجثامين الشهداء تتقدمه كوكبة من ضباط وصف وجنود القوات المسلحة حاملين صور الشهداء فيما كانت الموسيقى العسكرية تعزف الالحان الجنائزية المعتادة في موقف يجسد معاني الإجلال والاكبار والعرفان للتضحيات التي يقدمها منتسبو القوات المسلحة دفاعا عن الوطن وحماية سيادته وصون مقدرات شعبنا ومواجهة المعتدين والغزاة والمرتزقة.



وفي ختام مراسيم التشييع عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني ووقف الجميع دقيقة لقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء الابرار لتنقل بعدها جثامين الشهداء لتوارى الثرى كل شهيد في مسقط راسه.



شارك في التشييع العميد الركن خالد الجبري قائد اللواء الثاني حماية رئاسية.



تغمد الله الشهداء بواسع رحمته وأسكنهم فسيح جناته وألهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان. "إنا لله وإنا إليه راجعون".

سبأ [07/نوفمبر/2017]سبأ