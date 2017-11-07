ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 07 - نوفمبر - 2017 الساعة 01:09:14م
الرئيس الصماد يحضر حفل تخرج دفعة القوات الخاصة بالمنطقة العسكرية الخامسة
حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة بمحافظة الحديدة حفل تخرج دفعة القوات الخاصة بالمنطقة العسكرية الخامسة.
حاملة طائرات أمريكية تجري تدريبات مع سفن يابانية وهندية في بحر اليابان
قالت البحرية اليابانية اليوم الثلاثاء إن حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريجان أجرت تدريبات على مدى ثلاثة أيام مع مدمرة يابانية وسفينتين حربيتين هنديتين في بحر اليابان.
النفط يسجل أعلى مستوى منذ 2015 مع تحسن الأسواق وسط حملة سعودية ضد الفساد
صعدت أسعار النفط لتسجل أعلى مستوياتها منذ يوليو 2015 اليوم الاثنين مع تحسن الأسواق في الوقت الذي عزز فيه ولي العهد السعودي سلطته مطلع الأسبوع عبر حملة لمكافحة الفساد شملت احتجاز شخصيات بارزة.
تعادل مخيب للمنتخب الوطني للشباب مع نظيره الهندي بتصفيات كأس آسيا
تعادل المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم مع نظيره الهندي بدون أهداف في المباراة التي جرت بينهما اليوم ضمن الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لتصفيات كأس آسيا تحت 19 عاماً.
آخر الأخبار:
المجلس السياسي الأعلى: إغلاق المنافذ اليمنية تأكيد بأن الحرب سعودية يمنية
وزارة حقوق الإنسان تحمل تحالف العدوان مسؤولية الجرائم بحق المدنيين
ورشة عمل للإعداد والتخطيط لمكتب الصحة بالجوف لعام 2018م
تحذير أممي من ارتفاع درجات الحرارة وبدء محادثات مناخية في ألمانيا
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
ورشة عمل للإعداد والتخطيط لمكتب الصحة بالجوف لعام 2018م
[07/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:



عقدت بصنعاء اليوم ورشة عمل للإعداد والتخطيط لمكتب الصحة والسكان بمحافظة الجوف للعام 2018م .

وناقشت الورشة التي ضمت مدراء مكاتب الصحة ومدراء المديريات وممثلي منظمات اليونيسيف وأدار ومؤسسة بناء خطة واحتياجات مكتب الصحة بالمحافظة وفروعه للعام 2018م.

كما استعرضت ما تم إنجازه خلال العام 2017م والوضع الوبائي وأنشطة برنامج التحصين الموسع .

وفي الافتتاح أشار محافظ الجوف سام الملاحي إلى أهمية الورشة في تقييم الأداء ومعالجة أوجه القصور فيما يخص نشاط المكتب وإعداد خطة بالاحتياجات بما يسهم في تحسين مستوى الأداء.

وأوضح أهمية التنسيق بين المنظمات والمؤسسات المنفذة للمشاريع الصحية و السلطة المحلية في إعداد الخطط وآلية التنفيذ.

من جانبه استعرض وكيل المحافظة رئيس اللجنة العليا للشؤون الإنسانية منصور سالم بن عبدان مهام اللجنة الإنسانية في المحافظة في تسهيل مهام الشركاء في المنظمات الدولية بما يعود بالنفع على المواطنين .

بدوره أشار مدير عام مكتب الصحة بمحافظة الجوف الدكتور أحمد محمد حزام إلى أهمية مناقشة الإشكاليات التي تعيق عمل المكتب والصعوبات التي يواجهها الكادر الصحي نتيجة انعدام التخطيط السليم .

ولفت إلى أن تنفيذ أي نشاط أو تبني مشروع يعتمد على التخطيط السليم والإعداد المبني على الاحتياج من واقع الميدان وعلى ضوء أسس ومعايير وبيانات حقيقية، موضحاً أن المكتب اعتمد في خطته للعام 2016-2017م على هذه الأسس عند تنفيذ المشاريع والبرامج الصحية حيث تم اعتماد 34 مرفقاً صحياً لتقديم خدمات الرعاية التكاملية للعام 2017م.

وقال : " بفضل التخطيط السليم والجهود المخلصة لكوادر مكتب الصحة وحسن التنسيق مع الشركاء تجاوزنا العدد المحدد لنا بالمرافق الصحية من 34 مرفقاً إلى 58 مرفقاً صحياً " .

وذكر أن البنك الدولي استهدف تشغيل 34 مرفقاً بالشراكة مع منظمة اليونيسف ومكتب الصحية بالمحافظة ، و 10 مرافق صحية من قبل مؤسسة بناء للتنمية الإنسانية و ثلاثة مرافق من قبل المؤسسة الوطنية و ستة مرافق من قبل منظمة أدرا.

واستعرض مدير مكتب الصحة الجهود المبذولة لتشغيل مستشفى الحزم ومستشفى برط الريفي إضافة إلى تفعيل الطوارئ في المستشفيات المحورية بالمراشي والمطمة بآل شنان والأمومة والطفولة بالحزم والابرق في خب والشعف.

من جانبهم أكد ممثلو منظمة اليونيسيف وأدرا ومؤسسة بناء للتنمية أهمية تضافر الجهود من أجل إيصال الخدمات الصحية للمواطنين خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها اليمن .

وفي الورشة كرم مدراء المديريات ومكاتب الصحة فيها مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور أحمد حزام تقديرا لجهوده الكبيرة في النهوض بالقطاع الصحي بالمحافظة وتلبية احتياجاته في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

سبأ
  المزيد من (محلي)
المجلس السياسي الأعلى: إغلاق المنافذ اليمنية تأكيد بأن الحرب سعودية يمنية
وزارة حقوق الإنسان تحمل تحالف العدوان مسؤولية الجرائم بحق المدنيين
موانئ البحر الأحمر تحمل المجتمع الدولي مسئولية الآثار الكارثية لإغلاق كافة المنافذ
عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية تكبد العدو ومرتزقته خسائر فادحة
استهداف تجمعات لمرتزقة العدوان في مكيراس بالبيضاء
الرئيس الصماد يحضر حفل تخرج دفعة القوات الخاصة بالمنطقة العسكرية الخامسة
استشهاد وإصابة أربعة مواطنين في غارة لطيران العدوان على صعدة
20 غارة لطيران العدوان على أمانة العاصمة وثلاث محافظات
مصرع وإصابة عدد من المرتزقة في عملية نوعية بتعز
مصرع أربعة مرتزقة في صرواح بمأرب
العدوان السعودي على اليمن
وزارة حقوق الإنسان تحمل تحالف العدوان مسؤولية الجرائم بحق المدنيين
[07/نوفمبر/2017]
موانئ البحر الأحمر تحمل المجتمع الدولي مسئولية الآثار الكارثية لإغلاق كافة المنافذ
[07/نوفمبر/2017]
استشهاد وإصابة أربعة مواطنين في غارة لطيران العدوان على صعدة
[07/نوفمبر/2017]
20 غارة لطيران العدوان على أمانة العاصمة وثلاث محافظات
[07/نوفمبر/2017]
وزارة النقل تعتبر قرار إغلاق كافة المنافذ تحدياً جديداً للقوانين الدولية
[06/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by