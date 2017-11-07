محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ورشة عمل للإعداد والتخطيط لمكتب الصحة بالجوف لعام 2018م







عقدت بصنعاء اليوم ورشة عمل للإعداد والتخطيط لمكتب الصحة والسكان بمحافظة الجوف للعام 2018م .



وناقشت الورشة التي ضمت مدراء مكاتب الصحة ومدراء المديريات وممثلي منظمات اليونيسيف وأدار ومؤسسة بناء خطة واحتياجات مكتب الصحة بالمحافظة وفروعه للعام 2018م.



كما استعرضت ما تم إنجازه خلال العام 2017م والوضع الوبائي وأنشطة برنامج التحصين الموسع .



وفي الافتتاح أشار محافظ الجوف سام الملاحي إلى أهمية الورشة في تقييم الأداء ومعالجة أوجه القصور فيما يخص نشاط المكتب وإعداد خطة بالاحتياجات بما يسهم في تحسين مستوى الأداء.



وأوضح أهمية التنسيق بين المنظمات والمؤسسات المنفذة للمشاريع الصحية و السلطة المحلية في إعداد الخطط وآلية التنفيذ.



من جانبه استعرض وكيل المحافظة رئيس اللجنة العليا للشؤون الإنسانية منصور سالم بن عبدان مهام اللجنة الإنسانية في المحافظة في تسهيل مهام الشركاء في المنظمات الدولية بما يعود بالنفع على المواطنين .



بدوره أشار مدير عام مكتب الصحة بمحافظة الجوف الدكتور أحمد محمد حزام إلى أهمية مناقشة الإشكاليات التي تعيق عمل المكتب والصعوبات التي يواجهها الكادر الصحي نتيجة انعدام التخطيط السليم .



ولفت إلى أن تنفيذ أي نشاط أو تبني مشروع يعتمد على التخطيط السليم والإعداد المبني على الاحتياج من واقع الميدان وعلى ضوء أسس ومعايير وبيانات حقيقية، موضحاً أن المكتب اعتمد في خطته للعام 2016-2017م على هذه الأسس عند تنفيذ المشاريع والبرامج الصحية حيث تم اعتماد 34 مرفقاً صحياً لتقديم خدمات الرعاية التكاملية للعام 2017م.



وقال : " بفضل التخطيط السليم والجهود المخلصة لكوادر مكتب الصحة وحسن التنسيق مع الشركاء تجاوزنا العدد المحدد لنا بالمرافق الصحية من 34 مرفقاً إلى 58 مرفقاً صحياً " .



وذكر أن البنك الدولي استهدف تشغيل 34 مرفقاً بالشراكة مع منظمة اليونيسف ومكتب الصحية بالمحافظة ، و 10 مرافق صحية من قبل مؤسسة بناء للتنمية الإنسانية و ثلاثة مرافق من قبل المؤسسة الوطنية و ستة مرافق من قبل منظمة أدرا.



واستعرض مدير مكتب الصحة الجهود المبذولة لتشغيل مستشفى الحزم ومستشفى برط الريفي إضافة إلى تفعيل الطوارئ في المستشفيات المحورية بالمراشي والمطمة بآل شنان والأمومة والطفولة بالحزم والابرق في خب والشعف.



من جانبهم أكد ممثلو منظمة اليونيسيف وأدرا ومؤسسة بناء للتنمية أهمية تضافر الجهود من أجل إيصال الخدمات الصحية للمواطنين خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها اليمن .



وفي الورشة كرم مدراء المديريات ومكاتب الصحة فيها مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور أحمد حزام تقديرا لجهوده الكبيرة في النهوض بالقطاع الصحي بالمحافظة وتلبية احتياجاته في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

سبأ [07/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:سبأ