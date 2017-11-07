ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 07 - نوفمبر - 2017 الساعة 12:00:48م
الرئيس الصماد يحضر حفل تخرج دفعة القوات الخاصة بالمنطقة العسكرية الخامسة
حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة بمحافظة الحديدة حفل تخرج دفعة القوات الخاصة بالمنطقة العسكرية الخامسة.
حاملة طائرات أمريكية تجري تدريبات مع سفن يابانية وهندية في بحر اليابان
قالت البحرية اليابانية اليوم الثلاثاء إن حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريجان أجرت تدريبات على مدى ثلاثة أيام مع مدمرة يابانية وسفينتين حربيتين هنديتين في بحر اليابان.
النفط يسجل أعلى مستوى منذ 2015 مع تحسن الأسواق وسط حملة سعودية ضد الفساد
صعدت أسعار النفط لتسجل أعلى مستوياتها منذ يوليو 2015 اليوم الاثنين مع تحسن الأسواق في الوقت الذي عزز فيه ولي العهد السعودي سلطته مطلع الأسبوع عبر حملة لمكافحة الفساد شملت احتجاز شخصيات بارزة.
تعادل مخيب للمنتخب الوطني للشباب مع نظيره الهندي بتصفيات كأس آسيا
تعادل المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم مع نظيره الهندي بدون أهداف في المباراة التي جرت بينهما اليوم ضمن الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لتصفيات كأس آسيا تحت 19 عاماً.
آخر الأخبار:
تحذير أممي من ارتفاع درجات الحرارة وبدء محادثات مناخية في ألمانيا
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 17 فلسطينيا من الضفة والقدس المحتلة
موانئ البحر الأحمر تحمل المجتمع الدولي مسئولية الآثار الكارثية لإغلاق كافة المنافذ
عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية تكبد العدو ومرتزقته خسائر فادحة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
تحذير أممي من ارتفاع درجات الحرارة وبدء محادثات مناخية في ألمانيا
[07/نوفمبر/2017]
بون-سبأ:

حذرت الأمم المتحدة الاثنين من أن العام الحالي سيسجل ضمن أكثر ثلاثة أعوام حرارة فيما بدأ ممثلو نحو 200 دولة محادثات في ألمانيا لتعزيز اتفاق عالمي لمكافحة تغير المناخ تعتزم الولايات المتحدة الانسحاب منه.

وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة إن درجات الحرارة المسجلة في 2017 ستكون أقل قليلا من الرقم القياسي المسجل لعام 2016 وفي نفس المستوى تقريبا مع درجات الحرارة المسجلة في 2015 وهو ما يأتي في إطار اتجاه لارتفاع درجات الحرارة على المدى البعيد نتيجة الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي تنبعث من حرق الوقود الأحفوري.

وقال بيتري تالاس الأمين العام للمنظمة ”شهدنا أحوالا جوية استثنائية“ مشيرا إلى ظروف مناخية قاسية من بينها الكثير من الأعاصير في المحيط الأطلسي ومنطقة البحر الكاريبي وفيضانات موسمية في آسيا وجفاف في شرق أفريقيا.

وأضاف تالاس أن انخفاض درجات الحرارة في 2017 عن العام الماضي يرجع إلى تراجع شدة ظاهرة النينيو التي أطلقت حرارة إضافية من المحيط الهادي في 2016.

وقالت الوفود المشاركة في المحادثات إن الحر القائظ والظروف الجوية القاسية سيكونان دافعا لاتخاذ إجراءات في المؤتمر السنوي الذي ينعقد في مدينة بون الألمانية من السادس إلى 17 نوفمبر تشرين الثاني حيث سيعكف المشاركون على وضع قواعد مفصلة للمساعدة في تنفيذ اتفاق باريس للمناخ المبرم عام 2015 وسيحاولون تسريع وتيرة التحرك لمكافحة تغير المناخ قبل 2020.

وقال رئيس وزراء فيجي فرانك باينيماراما، الذي يرأس محادثات بون، للوفود ”هذه لحظة الحقيقة بالنسبة لنا“. وحث الوفود على التعاون الوثيق مع بعضها البعض والمضي قدما معا.

وقالت باتريشيا إسبينوسا مسؤولة المناخ في الأمم المتحدة ”عانى الملايين في أنحاء العالم ولا يزالون يعانون من أحوال جوية قاسية... لا يمكن أن تكون الرسالة أوضح من ذلك. علينا التحرك هنا والآن“.

ويشكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في النتائج العلمية السائدة التي تشير إلى أن أنشطة البشر هي السبب الرئيسي لتغير المناخ، وقال في يونيو الماضي إنه سينسحب من اتفاق باريس ويدعم استخدام الوقود الأحفوري في الولايات المتحدة بدلا من ذلك.

ولم يذكر أي من المتحدثين في المراسم الافتتاحية ترامب بالاسم.

ويهدف اتفاق باريس للمناخ إلى إنهاء حقبة الوقود الأحفوري خلال القرن الحالي والحد من الاحتباس الحراري إلى ”أقل بكثير“ من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية ليصل إلى 1.5 درجة كمستوى مثالي.

وتقول الأمم المتحدة إن العالم على مساره الحالي يتجه نحو تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة بحوالي ثلاث درجات مئوية بحلول عام 2100.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 17 فلسطينيا من الضفة والقدس المحتلة
البنتاغون يقر بعدم إدراج اسم منفذ اعتداء تكساس في سجل أصحاب السوابق
حاملة طائرات أمريكية تجري تدريبات مع سفن يابانية وهندية في بحر اليابان
مجلس الأمن يعزز ضغوطه على بورما في قضية الروهينغا
هجوم على محطة تلفزيونية أفغانية في كابول
ترامب يصل الى كوريا الجنوبية فى اطار جولته الآسيوية
نائب وزير الدفاع الروسي : تقدم القوات السورية على نهر الفرات سيؤدي إلى هزيمة الإرهابيين
النيابة العامة البلجيكية تسمح بإطلاق سراح مشروط لرئيس إقليم كاتالونيا الاسباني
السيد حسن نصر الله : النظام السعودي أجبر الحريري على الإستقالة
الاسد : ما تتعرض له سورية امتداد لما تعرضت له الأمة العربية في 100 عام
العدوان السعودي على اليمن
موانئ البحر الأحمر تحمل المجتمع الدولي مسئولية الآثار الكارثية لإغلاق كافة المنافذ
[07/نوفمبر/2017]
استشهاد وإصابة أربعة مواطنين في غارة لطيران العدوان على صعدة
[07/نوفمبر/2017]
20 غارة لطيران العدوان على أمانة العاصمة وثلاث محافظات
[07/نوفمبر/2017]
وزارة النقل تعتبر قرار إغلاق كافة المنافذ تحدياً جديداً للقوانين الدولية
[06/نوفمبر/2017]
هيئة تنظيم شئون النقل البري تستنكر إغلاق كافة المنافذ اليمنية
[06/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by