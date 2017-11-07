عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 17 فلسطينيا من الضفة والقدس المحتلة





شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء والليلة الماضية حملة مداهمة واعتقالات واسعة في صفوف المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث اعتقلت 17 مواطنا من الضفة الغربية والقدس المحتلة بينهم ثلاثة أطفال.



ففي محافظة جنين،اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، أربعة شبان فلسطينيين، من مدينة جنين وبلدة كفردان، ونصبت حواجز عسكرية في المحافظة.



وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد أسعد نبهان (22 عاما)، وحطمت محتويات منزل ذويه في حي المراح في جنين، واعتقلت الشاب احمد فوزي السعدي من سكان الحارة الشرقية من مدينة جنين، حيث اقتحمت منزله وعاثت فيه خرابا.



وداهمت قوات الاحتلال وفتشت عدة منازل في بلدة كفردان، عرف منها منزل المواطن محمود عبد اللطيف عابد، واعتقلت شابين من البلدة لم تعرف هويتهما بعد.



في السياق ذاته، كثفت قوات الاحتلال من نصب الحواجز العسكرية في محافظة جنين ومن انتشارها العسكري.



وفي طوباس،اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابين فلسطينيين من مخيم الفارعة جنوب طوباس.



وقال مدير نادي الأسير في طوباس محمود صوافطة ، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين مصطفى عبد الرازق، وصدام عبد الرازق، بعد دهم منزلي ذويهما.



في محافظة الخليل،اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، مواطنا فلسطينيا من مدينة الخليل، واقتحمت عدة بلدات ونصبت حواجز في المحافظة.



وأفادت مصادر أمنية ومحلية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال داهمت عدة احياء في المدينة واعتقلت من منطقة جبل جوهر حمزة طارق حسن غيث، بعد إرغامه على النزول من مركبته التي كان يقودها، واقتادته إلى جهة غير معلومة.



كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدات الظاهرية ودير سامت وبيت عوا والشيوخ وسعير وفتشت عددا من المنازل فيها، واحتجزت في مخيم العروب الاسير المحرر سعيد بنات والطالب في جامعة بوليتكنك فلسطين همام سويلم لساعات قبل اطلاق سراحه، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.



وفي قلقيلية،اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 4 شبان فلسطينيين من قلقيلية.



وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: رمزي قدومي (20 عاما)، ومحمد محمود قدومي (18 عاما)، ومحمود أحمد قدومي (17 عاما)، بعد دهم منازل ذويهم في بلدة جيوس شمال شرق قلقيلية، والشاب أمير عمار نوفل (20 عاما) من المدينة.



وكانت قوات الاحتلال داهمت بلدة جيوس بأعداد كبيرة من جنود الاحتلال، وآلياته، عند الساعة الثانية فجرا، حيث سبق عملية الاعتقال مداهمة عدة منازل، عرف منها منزلي: ماجد خالد جيوسي، وحسن الخطيب؛ بحجة البحث عن مطلوبين.



وفي نابلس،اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مواطنين فلسطينيين من مدينة نابلس.



وقالت مصادر أمنية، فلسطينية، إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس وداهمت عددا من المنازل، واعتقلت الشابين عمرو ضمرة (26 عاما) من حي رفيديا، والشاب خالد حبش من حي الياسمينية في البلدة القديمة.



وفي بيت لحم،اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، شابا فلسطينيا من بلدة الدوحة غرب بيت لحم.



وافاد مصدر أمني فلسطيني، بأن قوات الاحتلال اعتقلت بلال عبدالله العفيفي (33 عاما)، بعد دهم منزله وتفتيشه.



واشار المصدر إلى أن مواجهات اندلعت في الدوحة بين الشبان وقوات الاحتلال التي فتحت نيران اسلحتها، دون ان يبلغ عن اصابات.



وفي القدس المحتلة،اعتقلت عناصر من وحدة المستعربين التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، ثلاثة أطفال من أمام ملعب في حي بيت حنينا شمال القدس المحتلة.



وقال شهود عيان ومصادر فلسطينية إنه تم اقتياد الأطفال الثلاثة الى أحد مراكز التحقيق والتوقيف في مدينة القدس.

سبأ [07/نوفمبر/2017] رام الله/ القدس المحتلة-سبأ:سبأ