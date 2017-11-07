ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 07 - نوفمبر - 2017 الساعة 12:00:48م
الرئيس الصماد يحضر حفل تخرج دفعة القوات الخاصة بالمنطقة العسكرية الخامسة
حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة بمحافظة الحديدة حفل تخرج دفعة القوات الخاصة بالمنطقة العسكرية الخامسة.
حاملة طائرات أمريكية تجري تدريبات مع سفن يابانية وهندية في بحر اليابان
قالت البحرية اليابانية اليوم الثلاثاء إن حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريجان أجرت تدريبات على مدى ثلاثة أيام مع مدمرة يابانية وسفينتين حربيتين هنديتين في بحر اليابان.
النفط يسجل أعلى مستوى منذ 2015 مع تحسن الأسواق وسط حملة سعودية ضد الفساد
صعدت أسعار النفط لتسجل أعلى مستوياتها منذ يوليو 2015 اليوم الاثنين مع تحسن الأسواق في الوقت الذي عزز فيه ولي العهد السعودي سلطته مطلع الأسبوع عبر حملة لمكافحة الفساد شملت احتجاز شخصيات بارزة.
تعادل مخيب للمنتخب الوطني للشباب مع نظيره الهندي بتصفيات كأس آسيا
تعادل المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم مع نظيره الهندي بدون أهداف في المباراة التي جرت بينهما اليوم ضمن الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لتصفيات كأس آسيا تحت 19 عاماً.
آخر الأخبار:
تحذير أممي من ارتفاع درجات الحرارة وبدء محادثات مناخية في ألمانيا
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 17 فلسطينيا من الضفة والقدس المحتلة
موانئ البحر الأحمر تحمل المجتمع الدولي مسئولية الآثار الكارثية لإغلاق كافة المنافذ
عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية تكبد العدو ومرتزقته خسائر فادحة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
موانئ البحر الأحمر تحمل المجتمع الدولي مسئولية الآثار الكارثية لإغلاق كافة المنافذ
[07/نوفمبر/2017] الحديدة - سبأ:

حملت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية المجتمع الدولي و الأمم المتحدة المسئولية الكاملة لتداعيات قرار تحالف العدوان إغلاق كافة المنافذ و آثاره الكارثية على ميناء الحديدة شريان الحياة المتبقي لاستقبال البضائع و المساعدات الإنسانية.

وقالت المؤسسة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه : " تابعت المؤسسة قرار ما يسمى التحالف العربي بإغلاق المنافذ البرية و البحرية و الجوية و التي أكثرها مغلقة فعلياً منذ بداية العدوان ، وتعرضها إما لدمار كلي أو جزئي أفقدها قدرتها على العمل ، وكل هذه الأعمال المشينة تحت مرأى و مسمع المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكناً " .

وأوضح البيان أن السفن المتراكية على الرصيف تلقت يوم الاثنين 6 نوفمبر رسائل عبر البريد الإلكتروني تدعوها للمغادرة الفورية لموانئ المؤسسة (الحديدة و الصليف) .

وأشار إلى أن عدد السفن المتراكية بالموانئ تسع سفن من بينها سفينة محملة بمادة القمح الأساسية و كمية 30 ألف طن تابعة لمنظمة الغذاء العالمي بميناء الحديدة.

وحسب البيان توجد سفينة تحمل 48 ألف طن من مادة القمح في رصيف ميناء الصليف تابعة لمنظمة الغذاء العالمي بالإضافة إلى سفينة تحمل على متنها كميات من الأدوية .

وذكر البيان أن عدد السفن الموجودة في غاطس مينائي الحديدة و الصليف 13 سفينة من بينها أربع سفن محملة بالمواد الغذائية ، لافتاً إلى أن كل هذه السفن تتوجه لتغطية احتياجات المواطنين من المواد الغذائية و العلاجية .

واعتبر البيان تضامن الأمم المتحدة و خاصة منظمة (UNVIM) المسئولة عن إعطاء التصاريح للسفن الداخلة إلى الموانئ التابعة لمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية مع قوى العدوان ؛ انحياز صريح ضد الشعب اليمني و ينذر بكارثة إنسانية سببها الذين يدعون حماية الإنسانية
سبأ
  المزيد من (محلي)
عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية تكبد العدو ومرتزقته خسائر فادحة
استهداف تجمعات لمرتزقة العدوان في مكيراس بالبيضاء
الرئيس الصماد يحضر حفل تخرج دفعة القوات الخاصة بالمنطقة العسكرية الخامسة
استشهاد وإصابة أربعة مواطنين في غارة لطيران العدوان على صعدة
20 غارة لطيران العدوان على أمانة العاصمة وثلاث محافظات
مصرع وإصابة عدد من المرتزقة في عملية نوعية بتعز
مصرع أربعة مرتزقة في صرواح بمأرب
وزارة النقل تعتبر قرار إغلاق كافة المنافذ تحدياً جديداً للقوانين الدولية
إفشال محاولة تسلل للمرتزقة وقصف تجمعات لهم في تعز
قصف مدفعي يستهدف مرتزقة العدوان في ميدي
العدوان السعودي على اليمن
موانئ البحر الأحمر تحمل المجتمع الدولي مسئولية الآثار الكارثية لإغلاق كافة المنافذ
[07/نوفمبر/2017]
استشهاد وإصابة أربعة مواطنين في غارة لطيران العدوان على صعدة
[07/نوفمبر/2017]
20 غارة لطيران العدوان على أمانة العاصمة وثلاث محافظات
[07/نوفمبر/2017]
وزارة النقل تعتبر قرار إغلاق كافة المنافذ تحدياً جديداً للقوانين الدولية
[06/نوفمبر/2017]
هيئة تنظيم شئون النقل البري تستنكر إغلاق كافة المنافذ اليمنية
[06/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by