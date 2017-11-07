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عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية تكبد العدو ومرتزقته خسائر فادحة
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عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية تكبد العدو ومرتزقته خسائر فادحة
[07/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:



نفذ الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية عمليات عسكرية استهدفت تجمعات العدو السعودي ومرتزقته ودك مواقعهم وكسر زحوفاتهم وتكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ )أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في موقع الشبكة بمنطقة عسير ،وقصفت بعدد من القذائف تجمعات آخرى في مواقع الحماد ،الهجلة ،عباسة بنجران .

كما تمكن أبطال الجيش واللجان من كسر زحف للجنود السعوديين على موقع الشرفة متزامنا مع شن الطيران الحربي للعدوان 9 غارات على الموقع وتمشيط لمروحيات الأباتشي وكبدوهم خسائر فادحة في الأرواح و العتاد .

وأشار المصدر إلى أن قصفا مدفعيا وصاروخيا استهدف تجمعات الجنود السعوديين في عدد من المواقع خلال عملية كسر الزحف .

في نجران أطلقت القوة الصاروخية صلية صواريخ كاتيوشا على تجمع للجنود السعوديين في قيادة العارضة،واستهدفت تجمعات آخرى بصاروخ موجه في رقاية بالحثيرة،فيما قصفت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين في موقع الكرس والدخان والعبادية .

و أكد المصدر مصرع المرتزق القيادي عبدالقادر هائل الحميري وعدد من مرافقيه بنيران الجيش واللجان الشعبية في مقبنة بمحافظة تعز ،وتدمير طقم عسكري محملا بالمرتزقة في منطقة القوز ،كما نفذ أبطال الجيش واللجان عملية نوعية على مواقع المرتزقة بالمنطقة نفسها خلفت قتلى وجرحى في صفوفهم،

ولافت المصدر إلى أن أبطال الجيش و اللجان تمكنوا خلال العملية من السيطرة الكاملة على جبل القوز والقرى المجاورة بالكامل ، وأعطبوا معدل 23 ومعدل 14 باستهداف مدفعي في جبل النعمان بالكدحة .

وحسب المصدر شن الجيش و اللجان هجوما على مواقع المرتزقة جنوب غرب الشاذلي واحرقوا طقما واغتنموا عدد من الأسلحة، وتم قنص ستة من المرتزقة في مناطق متفرقة ، واحباط محاولة تسلل للمرتزقة في بير باشا بمديرية المظفر ، فيما قصفت استهداف بالمدفعية مواقع المرتزقة في تبة الشبكة والصيار في مديرية الصلو و منطقة المفاليس وحيفان .

في مأرب أطلقت القوة الصاروخية صاروخا باليستيا نوع قاهر تو إم على معسكر الرويك ،وتم كسر زحف للمرتزقة في جميدة بمنطقة قيفة في البيضاء أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ،واستهدف قصف مدفعي تحصينات المرتزقة في شبكة صباح بمديرية ذي ناعم .

وذكر المصدر أن عدد من المرتزقة لقوا مصرعهم وجرح آخرون في عملية عسكرية على مواقعهم في قرية الحول بمديرية نهم ،و تم قنص ستة آخرين شمال صحراء ميدي ،فيما استهدف قصف مدفعي تحصيناتهم شمال الصحراء .

ووفقا للمصدر تم احراق طقم عسكري للمرتزقة بنيران الجيش واللجان في الكسارة بمحافظة شبوة .

سبأ
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