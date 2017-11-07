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  عربي ودولي
حاملة طائرات أمريكية تجري تدريبات مع سفن يابانية وهندية في بحر اليابان
[07/نوفمبر/2017]
طوكيو-سبـأ:

قالت البحرية اليابانية اليوم الثلاثاء إن حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريجان أجرت تدريبات على مدى ثلاثة أيام مع مدمرة يابانية وسفينتين حربيتين هنديتين في بحر اليابان.

وجاءت التدريبات التي انتهت الاثنين وسط تزايد التوتر في المنطقة بسبب برامج كوريا الشمالية الصاروخية الباليستية والنووية وفي الوقت الذي يقوم فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجولة آسيوية مدتها 12 يوما بدأها باليابان يوم الأحد.

وقالت قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية في بيان ”ساعدت التدريبات في تحسين المهارات القتالية وعززت التعاون مع الهند“.

وتتسع حاملة الطائرات ريجان المتمركزة في اليابان لحمل نحو 70 طائرة مقاتلة وهي أقوى سفن البحرية الأمريكية في آسيا.

وسوف تنضم ريجان إلى حاملتي طائرات أخريين في غرب المحيط الهادي، نيميتز وتيودور روزفلت.

سبأ
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