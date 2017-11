Ciblage de fortifications de mercenaries [07/نوفمبر/2017]

AL-BAYDHA'A, 07 Nov. (SABA)-L'artillerie de l'armée et des forces populaires a ciblé de fortifications de mercenaires de l'agression saoudienne au district de Di Na'aim au gouvernorat d'Al-Baydha'a.



Une source militaire a indiqué à SABA, que l'artillerie de l'armée et des forces populaires a ciblé les fortifications de mercenaires au filet de Sabah au district de Dhi Na'aim.



AM



