محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل 20 غارة لطيران العدوان على أمانة العاصمة وثلاث محافظات صنعاء- سبأ:



شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 20 غارة على أمانة العاصمة و محافظات حجة وصعدة والحديدة ، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مزارع المواطنين وممتلكاتهم في عدد من المناطق الحدودية .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارة على منزل مواطن في منطقة دوار بمديرية مستبا محافظة حجة و 11 غارة على مديريتي حرض وميدي .



وأفاد المصدر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مبنى السفارة السعودية بأمانة العاصمة و غارة على مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة وثلاث غارات على منطقة الثعبان بمديرية باقم وشن غارة على منطقة المليل بمديرية كتاف في محافظة صعدة .



وأكد المصدر أن قصفاً صاروخياً سعودياً استهدف مزارع ومواشي المواطنين بمنطقة النعاشوة في مديرية حيدان ، كما تعرضت المناطق الغربية من مديرية منبه و مناطق متفرقة من مديرية رازح لقصف صاروخي ومدفعي سعودي .

سبأ [07/نوفمبر/2017]سبأ