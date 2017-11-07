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آخر تحديث: الثلاثاء، 07 - نوفمبر - 2017 الساعة 12:00:48م
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20 غارة لطيران العدوان على أمانة العاصمة وثلاث محافظات
[07/نوفمبر/2017]
صنعاء- سبأ:

 شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 20 غارة على أمانة العاصمة و محافظات حجة وصعدة والحديدة ، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مزارع المواطنين وممتلكاتهم في عدد من المناطق الحدودية .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارة على منزل مواطن في منطقة دوار بمديرية مستبا محافظة حجة و 11 غارة على مديريتي حرض وميدي .

وأفاد المصدر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مبنى السفارة السعودية بأمانة العاصمة و غارة على مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة وثلاث غارات على منطقة الثعبان بمديرية باقم وشن غارة على منطقة المليل بمديرية كتاف في محافظة صعدة .

وأكد المصدر أن قصفاً صاروخياً سعودياً استهدف مزارع ومواشي المواطنين بمنطقة النعاشوة في مديرية حيدان ، كما تعرضت المناطق الغربية من مديرية منبه و مناطق متفرقة من مديرية رازح لقصف صاروخي ومدفعي سعودي .

سبأ
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