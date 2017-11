Trois raids contre la capitale Sanaa [07/نوفمبر/2017]

SANAA, 07 Nov. (SABA)-L'aviation de l'agression saoudienne a lancé trois raids contre la capitale Sana'a.



Une source sécurité a indiquée à SABA, que l'aviation de l'agression a lancé trois raids contre les zones des appartements de deux ambassades de l'Emirat et de l'Arabie saoudite dans le district peuplé d'Al-Safiah.

La source a indiqué que les raids ont causé de pertes parmi les maisons de citoyens et les biens publics et privés.



AM



SABA