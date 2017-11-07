عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ترامب يصل الى كوريا الجنوبية فى اطار جولته الآسيوية سول-سبأ:



وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إلى كوريا الجنوبية، المحطة الثانية في جولته الآسيوية التي بدأها الأحد في اليابان.



ويتوقع أن يهمين الملف النووي لكوريا الشمالية وقضايا التجارة، على مباحثات الرئيس الأمريكي مع نظيره مون جاي-إن والمسؤولين في كوريا الجنوبية.



وكان ترامب حذر في طوكيو الاثنين من أن عهد "الصبر الاستراتيجي" حيال كوريا الشمالية انتهى، ووصف برنامجها النووي بأنه "تهديد للعالم المتحضر وللسلم والاستقرار الدوليين".



وسيبقى الرئيس ترامب في كوريا الجنوبية لمدة يومين، ليتوجه إلى الصين مساء الأربعاء ومنها إلى فيتنام الجمعة، قبل أن يصل إلى محطته الأخيرة في الفلبين الأحد.

سبأ [07/نوفمبر/2017]سبأ