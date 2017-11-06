محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزارة النقل تعتبر قرار إغلاق كافة المنافذ تحدياً جديداً للقوانين الدولية صنعاء - سبأ :

اعتبرت وزارة النقل قرار تحالف العدوان السعودي إغلاق كافة المنافذ اليمنية الجوية والبرية والبحرية تحدياً جديداً للقوانين الدولية وأحكام القانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية التي تجرم وتحرم استهداف الأعيان المدنية بما فيها المطارات والموانئ .



واستنكرت وزارة النقل في بيان صادر عنها تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه إعلان تحالف العدوان السعودي عن إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية ، مؤكدة أن هذا الإعلان إرهاب يمارس ضد الشعب اليمني وإبادة جماعية لأكثر من 27 مليون مواطن .



وحمل البيان مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المسؤلية القانونية و الإنسانية تجاه هذا الإجراء الإرهابي الذي اتخذه تحالف العدوان في ظل صمت دولي مريب.



ودعا البيان المجتمع الدولي وأحرار العالم إلى تحمل المسؤولية الإنسانية والأخلاقية أمام إرهاب العدوان الغاشم الهادف إلى إبادة الشعب اليمني وحصاره وعزله عن العالم نهائيا

سبـأ [06/نوفمبر/2017]سبـأ