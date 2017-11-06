محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل هيئة تنظيم شئون النقل البري تستنكر إغلاق كافة المنافذ اليمنية صنعاء - سبأ :

استنكرت الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري بأشد العبارات إعلان تحالف العدوان بقيادة السعودية عن إغلاق كافة المنافذ اليمنية البرية والبحرية والجوية.



وحملت الهيئة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والدولية المسؤولية الكاملة عن تداعيات قرار تحالف العدوان إغلاق جميع المنافذ على الشعب اليمني .



وأكد البيان أن إغلاق المنافذ له آثار سلبية على الشعب اليمني في مختلف النواحي الإنسانية والاقتصادية ومخالف للقوانين والأعراف الدولية ، موضحاً أن الشعب اليمني يعاني عدواناً سافراً و حصارا جائرا منذ نحو ثلاثة أعوام في ظل صمت المجتمع الدولي .



وطالبت الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري مجلس الأمن والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية القيام بدورها لوقف العدوان وفك الحصار البري والبحري والجوي فورا على الشعب اليمني.



سبـأ [06/نوفمبر/2017]سبـأ