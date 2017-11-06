محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل شركة النفط تؤكد وجود كميات كافية من المشتقات النفطية صنعاء - سبأ :

أكدت شركة النفط اليمنية توفر كميات كافية من المشتقات النفطية التجارية.



وأوضحت الشركة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنها تتابع الأخبار التي تتناقلها عدداً من المواقع الإخبارية والإشاعات التي تروج لها أبواق العدوان بوجود أزمة مشتقات نفطية في أمانة العاصمة والمحافظات.



ودعت الشركة المواطنين إلى عدم الانجرار وراء هذه الشائعات التي تهدف لخلق أزمة والتزاحم في طوابير أمام المحطات.



وحثت كافة المحطات على القيام بواجبها في تزويد المواطنين بالمشتقات النفطية .. مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يحاول احتكار المشتقات النفطية.



كما أكدت شركة النفط وجود كميات كبيرة من النفط بمنشآتها في محافظة الحديدة ولا داعي للقلق وخلق طوابير في المحطات.

سبـأ [06/نوفمبر/2017]سبـأ