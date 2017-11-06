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آخر تحديث: الإثنين، 06 - نوفمبر - 2017 الساعة 10:14:22م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يزور معرض الصواريخ البحرية
زار الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة معرض الصواريخ البحرية الذي نظمته القوات البحرية والدفاع الساحلي .
السيد حسن نصر الله : النظام السعودي أجبر الحريري على الإستقالة
إتهم الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله النظام السعودي باجبار رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري على الاستقالة .. مشيراً الى أن لغة نص الاستقالة كتبه سعودي وأن الحزب لم يكن يتمنى أن تحصل هذه الاستقالة .
النفط يسجل أعلى مستوى منذ 2015 مع تحسن الأسواق وسط حملة سعودية ضد الفساد
صعدت أسعار النفط لتسجل أعلى مستوياتها منذ يوليو 2015 اليوم الاثنين مع تحسن الأسواق في الوقت الذي عزز فيه ولي العهد السعودي سلطته مطلع الأسبوع عبر حملة لمكافحة الفساد شملت احتجاز شخصيات بارزة.
تعادل مخيب للمنتخب الوطني للشباب مع نظيره الهندي بتصفيات كأس آسيا
تعادل المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم مع نظيره الهندي بدون أهداف في المباراة التي جرت بينهما اليوم ضمن الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لتصفيات كأس آسيا تحت 19 عاماً.
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العدوان السعودي على اليمن
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طيران العدوان يشن 11 غارة على حرض وميدي
[06/نوفمبر/2017]
حجة - سبأ:
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم سلسلة غارات على محافظة حجة.
وأوضح مصدر أمني بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان استهدف مديريتي حرض وميدي بـ 11 غارة .
سبـأ
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