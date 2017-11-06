السيد حسن نصر الله : النظام السعودي أجبر الحريري على الإستقالة إتهم الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله النظام السعودي باجبار رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري على الاستقالة .. مشيراً الى أن لغة نص الاستقالة كتبه سعودي وأن الحزب لم يكن يتمنى أن تحصل هذه الاستقالة .