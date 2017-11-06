محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مجلس رجال المال والأعمال يحمل المجتمع الدولي مسئولية جرائم النظام السعودي بحق الاقتصاد اليمني صنعاء - سبأ :

حمّل المجلس الأعلى لرجال المال والأعمال اليمني الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية والبنك الدولي المسؤولية الكاملة عن ما يقوم به النظام السعودي وحلفائه من جرائم بحق الاقتصاد اليمني .



و أدان المجلس الأعلى في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه جريمة إغلاق كافة المنافذ اليمنية وغيرها من الجرائم التي تمس الاقتصاد الوطني التي ارتكبها العدوان السعودي الأمريكي .



وأكد البيان حق المجلس في مقاضاة قوى العدوان أمام المحاكم الدولية بخصوص جرائمهم بحق اﻻقتصاد الوطني وكل ما ترتب عليها من الأضرار جراء هذا اﻻستهداف والحصار المتعمد .



وأوضح البيان أن إقدام العدوان على مواصلة تشديد فرض الحصار والتجويع يهدف إلى تدمير ما تبقى من مقومات الحياة وفرض حالة اﻻستسلام التى لن تتحقق رغم كل ما فعل على مدى ثلاثة أعوام من العدوان .، لافتاً إلى أن قرار إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية يؤكد الإفلاس والتخبط والانحطاط الذي وصلت إليه قوى العدوان في عدوانها على الشعب اليمني .



وأكد البيان أنجريمة استهداف البنية اﻻقتصادية و المدنية وتشديد الحصار جريمة حرب بحسب ما تنص عليه مواثيق الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية ذات الصلة

سبـأ [06/نوفمبر/2017]سبـأ