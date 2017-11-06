[06/نوفمبر/2017]
جيزان - سبأ :
دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم مواقع وتجمعات العدو السعودي ، وتم تدمير آلية عسكرية سعودية في جيزان .
وأوضح مصدر عسكري في جيزان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات متخصصة في الجيش واللجان الشعبية فجرت آلية عسكرية سعودية في الحثيرة ما أدى إلى سقوط طاقمها بين قتيل وجريح .
وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان قصفت تجمعات للجنود السعوديين في مواقع الكرس والدخان والعبادية ، فيما دكت القوة الصاروخية تجمعاً للجنود السعوديين في إحدى الرقابات في الحثيرة بصاروخ موجه .
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