[06/نوفمبر/2017]
نجران - سبأ :
كسر الجيش واللجان الشعبية زحفاً لجيش العدو السعودي اليوم باتجاه الشرفة في نجران .
وأوضح مصدر عسكري بنجران لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات من الجيش واللجان الشعبية تصدت لزحف نفذه الجيش السعودي على موقع الشرفة ، مشيراً إلى أن الزحف تزامن مع شن طيران العدوان تسع غارات على الموقع بالإضافة غلى تمشيط لمروحيات الأباتشي .
ولفت المصدر إلى أن القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في مواقع الحماد والهجلة وعباسة محققة إصابات مباشرة .
سبـأ