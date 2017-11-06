انكسار زحف للجنود السعوديين على الشرفة في نجران

نجران - سبأ :

كسر الجيش واللجان الشعبية زحفاً لجيش العدو السعودي اليوم باتجاه الشرفة في نجران .

وأوضح مصدر عسكري بنجران لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات من الجيش واللجان الشعبية تصدت لزحف نفذه الجيش السعودي على موقع الشرفة ، مشيراً إلى أن الزحف تزامن مع شن طيران العدوان تسع غارات على الموقع بالإضافة غلى تمشيط لمروحيات الأباتشي .

ولفت المصدر إلى أن القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في مواقع الحماد والهجلة وعباسة محققة إصابات مباشرة .

[06/نوفمبر/2017]سبـأ