محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ندوة خاصة بمرور 100 عام على وعد بلفور المشئوم بالجامع الكبير بصنعاء صنعاء - سبأ :

عقدت بالجامع الكبير بصنعاء اليوم ندوة علمية وثقافية بمرور 100 عام على وعد بلفور المشؤوم، نظمتها رابطة علماء اليمن تحت شعار " وتبقى فلسطين القضية" .



وفي الندوة أشار نائب وزير الأوقاف والإرشاد فؤاد ناجي إلى أهمية إقامة مثل هذه الندوات للتعريف بالقضية الفلسطينية وما يعانيه أبناء الشعب الفلسطيني من ظلم من قبل الكيان الصهيوني منذ وعد بلفور.



وأشار إلى الأبعاد السياسية لوعد بلفور في تقسيم الأمة العربية والإسلامية وتمزيقها وإضعاف دورها ومكانتها ونهب ثرواتها والتحكم بقرارها السيادي .



من جانبه أشار رئيس رابطة علماء اليمن العلامة شمس الدين محمد شرف الدين إلى أن اليهود يعتبرون العدو الأول للأمة العربية والإسلامية والفئة الأشد عداوة للمسلمين على مر التاريخ .



وقال " لا يمكن أن يكون هناك سلام مع العدو الصهيوني في ظل إستمراره في نهب الثروات والسيطرة على الأراضي العربية وإستباحة دماء الأبرياء وهدم المنازل، وأبناء الشعب الفلسطيني أصحاب الحق صابرين على هذا البلاء منذ عشرات السنين".



وأكد المشاركون في الندوة أن أرض فلسطين المحتلة كانت وما زالت وستظل عربية إسلامية وأنه لا شرعية للكيان الصهيوني على ذرة ترابٍ منها.. محملين بريطانيا وأمريكا المسؤولية الكاملة عن إحتلال الأراضي الفلسطينية وإنشاء الكيان الصهيوني الغاصب واستمرار حمايته.



وشدد علماء اليمن على حرمة التطبيع مع الكيان الصهيوني بأي شكل من الأشكال، وأن القضية الفلسطينية كانت وستظل القضية الأولى والمركزية للأمة العربة والإسلامية .



ودعا بيان صادر عن الندوة أبناء الشعب الفلسطيني وشعوب الأمة العربية والإسلامية إلى الوحدة ومقاومة العدو الصهيوني المحتل كخيار إستراتيجي يضمن الوصول إلى تحرير الأرض واستعادة المقدسات.



وأشاد البيان بإستمرار الصمود الأسطوري للشعب اليمني وكذا الإنتصارات التي يحققها الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات الشرف والبطولة في مواجهة العدوان ومخططاته.



كما دعا العلماء الشعب اليمني إلى مزيد من التلاحم ووحدة الصف وجمع الكلمة والحفاظ على النسيج الإجتماعي وتماسك الجبهة الداخلية.

سبـأ [06/نوفمبر/2017]سبـأ