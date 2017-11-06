ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 06 - نوفمبر - 2017 الساعة 08:21:26م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يزور معرض الصواريخ البحرية
زار الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة معرض الصواريخ البحرية الذي نظمته القوات البحرية والدفاع الساحلي .
السيد حسن نصر الله : النظام السعودي أجبر الحريري على الإستقالة
إتهم الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله النظام السعودي باجبار رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري على الاستقالة .. مشيراً الى أن لغة نص الاستقالة كتبه سعودي وأن الحزب لم يكن يتمنى أن تحصل هذه الاستقالة .
النفط يسجل أعلى مستوى منذ 2015 مع تحسن الأسواق وسط حملة سعودية ضد الفساد
صعدت أسعار النفط لتسجل أعلى مستوياتها منذ يوليو 2015 اليوم الاثنين مع تحسن الأسواق في الوقت الذي عزز فيه ولي العهد السعودي سلطته مطلع الأسبوع عبر حملة لمكافحة الفساد شملت احتجاز شخصيات بارزة.
تعادل مخيب للمنتخب الوطني للشباب مع نظيره الهندي بتصفيات كأس آسيا
تعادل المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم مع نظيره الهندي بدون أهداف في المباراة التي جرت بينهما اليوم ضمن الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لتصفيات كأس آسيا تحت 19 عاماً.
آخر الأخبار:
مسيرة جماهيرية بالعاصمة صنعاء تضامنا مع الشعب الفلسطيني
ندوة خاصة بمرور 100 عام على وعد بلفور المشئوم بالجامع الكبير بصنعاء
إطلاق صاروخ باليستي على معسكر الرويك بمأرب
أبناء محافظة صعدة يسيرون قافلة شتوية دعما للجيش واللجان الشعبية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
ندوة خاصة بمرور 100 عام على وعد بلفور المشئوم بالجامع الكبير بصنعاء
[06/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ :

عقدت بالجامع الكبير بصنعاء اليوم ندوة علمية وثقافية بمرور 100 عام على وعد بلفور المشؤوم، نظمتها رابطة علماء اليمن تحت شعار " وتبقى فلسطين القضية" .

وفي الندوة أشار نائب وزير الأوقاف والإرشاد فؤاد ناجي إلى أهمية إقامة مثل هذه الندوات للتعريف بالقضية الفلسطينية وما يعانيه أبناء الشعب الفلسطيني من ظلم من قبل الكيان الصهيوني منذ وعد بلفور.

وأشار إلى الأبعاد السياسية لوعد بلفور في تقسيم الأمة العربية والإسلامية وتمزيقها وإضعاف دورها ومكانتها ونهب ثرواتها والتحكم بقرارها السيادي .

من جانبه أشار رئيس رابطة علماء اليمن العلامة شمس الدين محمد شرف الدين إلى أن اليهود يعتبرون العدو الأول للأمة العربية والإسلامية والفئة الأشد عداوة للمسلمين على مر التاريخ .

وقال " لا يمكن أن يكون هناك سلام مع العدو الصهيوني في ظل إستمراره في نهب الثروات والسيطرة على الأراضي العربية وإستباحة دماء الأبرياء وهدم المنازل، وأبناء الشعب الفلسطيني أصحاب الحق صابرين على هذا البلاء منذ عشرات السنين".

وأكد المشاركون في الندوة أن أرض فلسطين المحتلة كانت وما زالت وستظل عربية إسلامية وأنه لا شرعية للكيان الصهيوني على ذرة ترابٍ منها.. محملين بريطانيا وأمريكا المسؤولية الكاملة عن إحتلال الأراضي الفلسطينية وإنشاء الكيان الصهيوني الغاصب واستمرار حمايته.

وشدد علماء اليمن على حرمة التطبيع مع الكيان الصهيوني بأي شكل من الأشكال، وأن القضية الفلسطينية كانت وستظل القضية الأولى والمركزية للأمة العربة والإسلامية .

ودعا بيان صادر عن الندوة أبناء الشعب الفلسطيني وشعوب الأمة العربية والإسلامية إلى الوحدة ومقاومة العدو الصهيوني المحتل كخيار إستراتيجي يضمن الوصول إلى تحرير الأرض واستعادة المقدسات.

وأشاد البيان بإستمرار الصمود الأسطوري للشعب اليمني وكذا الإنتصارات التي يحققها الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات الشرف والبطولة في مواجهة العدوان ومخططاته.

كما دعا العلماء الشعب اليمني إلى مزيد من التلاحم ووحدة الصف وجمع الكلمة والحفاظ على النسيج الإجتماعي وتماسك الجبهة الداخلية.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
مسيرة جماهيرية بالعاصمة صنعاء تضامنا مع الشعب الفلسطيني
إطلاق صاروخ باليستي على معسكر الرويك بمأرب
أبناء محافظة صعدة يسيرون قافلة شتوية دعما للجيش واللجان الشعبية
القوات البحرية والدفاع الساحلي تحذر تحالف العدوان من إغلاق الموانئ
المفتش العام يتفقد سير العمل بمنطقة السبعين ومركز شرطة حدة
وزير النقل يؤكد أهمية دور المستشارين في تطوير مستوى الأداء
مجلس الشورى يدين بشدة إعلان تحالف العدوان إغلاق المنافذ اليمنية
مناقشة مدى تنفيذ الحد من الاختلالات في المرافق الحكومية بحجة
إجتماع يناقش آلية تنفيذ مشاريع بمدينة صنعاء القديمة
محلي أمانة العاصمة يدين استمرار استهداف العدوان لمدينة صنعاء القديمة
العدوان السعودي على اليمن
محلي أمانة العاصمة يدين استمرار استهداف العدوان لمدينة صنعاء القديمة
[06/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يستهدف منزل مواطن في مديرية مستبا بحجة
[06/نوفمبر/2017]
استشهاد وإصابة 13 مواطناً في غارات هستيرية لطيران العدوان
[06/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يستهدف حرض وميدي بـ 12 غارة
[05/نوفمبر/2017]
ثلاث غارات لطيران العدوان على المخا وموزع في تعز
[05/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by