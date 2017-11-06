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أبناء محافظة صعدة يسيرون قافلة شتوية دعما للجيش واللجان الشعبية
[06/نوفمبر/2017] صعدة - سبأ:
قدم أبناء مديريات محافظة صعدة اليوم قافلة شتوية دعما للجيش واللجان الشعبية في ميادين وجبهات العزة والكرامة.

وخلال تسير القافلة نظمت وقفة احتجاجية في مسرح الجريمة التي ارتكبها طيران العدوان الأمريكي السعودي في سوق الليل بحضور جمع كبير من المواطنين من عدد من مديريات المحافظة.

وأدان المشاركون في الوقفة الجرائم التي يرتكبها العدوان بحق أبناء الشعب اليمني ومنها جريمة سوق الليل بسحار.. مؤكدين أن هذه الدماء ستطارد المجرمين إلى اوكارهم وقصورهم مهما حاول العالم أن يتغافل عنها.

وأكدوا على أهمية رفد الجبهات بالمال والرجال كونه الخيار الوحيد لردع العدوان وإيقاف جرائمه.

وقد احتوت القافلة على ملابس شتوية وبطانيات وعسل بلدي وأكثر من سبعين قدح من الزبيب وعشرات الأغنام وحوالي عشرة ملايين ريال بالإضافة إلى كميات من الفواكه والخضروات والمواد الغذائية المتنوعة.
سبأ
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