القوات البحرية والدفاع الساحلي تحذر تحالف العدوان من إغلاق الموانئ [06/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:

حذرت القوات البحرية والدفاع الساحلي، تحالف العدوان السعودي الأمريكي من مغبة التصعيد والإقدام على إغلاق الموانئ اليمنية.



وأكد مصدر في القوات البحرية والدفاع الساحلي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) جاهزية القوات البحرية والدفاع الساحلي للرد على أي حماقات يقدم عليها تحالف العدوان.



وأشار المصدر إلى أن إقدام تحالف العدوان على إغلاق الموانئ اليمنية أو إستهدافها ستكون له نتائج كارثية .. مؤكدا أن بوارج العدوان ستكون أهداف مشروعه للقوات البحرية والدفاع الساحلي للرد على غطرسة العدوان وتماديه في زيادة معاناة الشعب اليمني.

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