المفتش العام يتفقد سير العمل بمنطقة السبعين ومركز شرطة حدة [06/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:

اطلع المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء إبراهيم المؤيد اليوم على سير العمل بمنطقة السبعين ومركز شرطة حدة بأمانة العاصمة.



وخلال الزيارة حث المفتش العام العاملين على تعزيز الأداء والتحلي بالمسؤولية والحفاظ على أمن واستقرار المواطن.



وتفقد اللواء المؤيد أحوال المحتجزين في منطقة السبعين ومركز شرطة حدة واطلع على قضاياهم، واستمع من المعنيين إلى إيضاح حول أهم القضايا التي ما تزال إجراءات جمع الإستدلالات مستمرة فيها.



وأكد ضرورة تعزيز التنسيق مع أجهزة القضاء وعدم تأخير القضايا وتعزيز العلاقة بين رجل الأمن والمواطنين.



وكان المفتش العام كلف بتشكيل لجنة لمتابعة قضايا المحتجزين والرفع بمقترحات الحلول ليتم التوجيه بتنفيذها.

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