نائب وزير الدفاع الروسي : تقدم القوات السورية على نهر الفرات سيؤدي إلى هزيمة الإرهابيين [06/نوفمبر/2017] موسكو – سبأ:

أكد نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين اليوم الاثنين ان تقدم القوات السورية على طول نهر الفرات سيؤدي إلى هزيمة الإرهابيين في هذا البلد.



وقال فومين في حديثه لصحيفة (غازيتا رو) "يتعين علينا اليوم إكمال التقدم في جنوب شرقي سورية على طول نهر الفرات".



واضاف ان "العمليات القتالية النشطة تجري في المنطقة.. ولا يزال الإرهابيون يقاومون حتى الآن، لكن مصيرهم محسوم".



وأوضح بأن "جدول الأعمال يتضمن حالياً مسائل التسوية ما بعد النزاع وإعادة إعمار البنية التحتية المدمرة وتقديم مساعدات إنسانية ضرورية للسكان".



وتابع المسئول الروسي أن مركز المصالحة الروسي في سورية يحل هذه المهام بشكل مستقل وبالتعاون مع المنظمات الدولية على حد سواء.

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