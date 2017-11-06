وزير النقل يؤكد أهمية دور المستشارين في تطوير مستوى الأداء [06/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:

أكد وزير النقل زكريا الشامي أهمية دور المستشارين في تطوير الأداء المالي والإداري والفني بالوزارة والهيئات التابعة لها.



وشدد الوزير الشامي خلال إجتماع عقد اليوم بصنعاء بحضور وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين والمستشارين ومدراء عموم الوزارة، على ضرورة الاستفادة من خبرات المستشارين وتجاربهم في مختلف المجالات.



وأشاد بالأنظمة الحديثة وشبكات الربط الالكترونية المتطورة التي نفذتها إدارة النظم والمعلومات بالوزارة، الأمر الذي سيسهم في تسهيل عمل الوزارة وهيئاتها.. مؤكدا إهتمام الوزارة بالتدريب والتأهيل لكوادرها لتقديم خدمات متميزة ومنافسة.



وناقش الإجتماع المواضيع المتعلقة بالجوانب المالية والإدارية والفنية وتقييم سير العمل خلال العام 2017م ووضع خطة للعام القادم.



كما تم مناقشة الوضع المالي والإداري للوزارة وكيفية التغلب على التحديات وإيجاد الحلول للصعوبات التي تواجهها الوزارة في ظل استمرار العدوان والحصار.

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