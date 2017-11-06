تعادل مخيب للمنتخب الوطني للشباب مع نظيره الهندي بتصفيات كأس آسيا [06/نوفمبر/2017] الدمام - سبأ:

تعادل المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم مع نظيره الهندي بدون أهداف في المباراة التي جرت بينهما اليوم ضمن الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لتصفيات كأس آسيا تحت 19 عاماً.



وعجز كلا المنتخبين عن هز الشباك طوال المباراة التي جرت بينهما في مدينة الدمام السعودية مستضيفة مباريات المجموعة.



وخيبت هذه النتيجة آمال الجماهير اليمنية سيما المغتربين الذين حضروا بكثافة في مدرجات الملعب وظلوا يؤازرون المنتخب الوطني طوال المباراة.



بهذه النتيجة رفع منتخب شباب اليمن رصيده إلى أربع نقاط محتلاً صدارة المجموعة مؤقتاً بانتظار ما ستسفر عنه المباراة الثانية للمجموعة والجارية في هذه الأثناء بين منتخبي السعودية (3نقاط) وتركمانستان (بدون نقاط).



وفي حال فوز السعودية اليوم ستتصدر المجموعة بست نقاط ما يعني أن المنتخب الوطني ليس أمامه سوى الفوز على مضيفه السعودي في مباراتهما الأخيرة التي ستقام بعد غد الأربعاء على الملعب ذاته في ختام تصفيات المجموعة.



وكان المنتخب الوطني للشباب تغلب على منتخب تركمانستان بثلاثة أهداف دون مقابل في افتتاح منافسات المجموعة أمس الأول.



ووفقاً لنظام البطولة، يتأهل إلى نهائيات كأس آسيا للشباب المقرر إقامتها العام القادم، أول كل مجموعة من المجموعات العشر في التصفيات بالإضافة إلى أفضل خمسة منتخبات أحرزت المركز الثاني من بين كافة المجموعات، وفي حال حصول إندونيسيا على أحد المراكز المؤهلة للنهائيات، فإن سادس أفضل منتخب يحصل على المركز الثاني سيتأهل أيضاً.

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