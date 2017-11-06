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آخر تحديث: الإثنين، 06 - نوفمبر - 2017 الساعة 07:18:11م
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مجلس الشورى يدين بشدة إعلان تحالف العدوان إغلاق المنافذ اليمنية
[06/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 أدان مجلس الشورى بأشد العبارات إعلان دول تحالف العدوان السعودي إغلاق كافة المنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية.

وحمل المجلس في بيان صادر عنه المجتمع الدولي والأمم المتحدة المسئولية الكاملة لتداعيات هذا القرار العنجهي.. معبرا عن أسفه لصمت ولامبالاة المجتمع الدولي والضمير الانساني والمنظمات الحقوقية إزاء قرار إغلاق المنافذ اليمنية.

واعتبر المجلس إغلاق كافة المنافذ اليمنية من تحالف العدوان دليل على إفلاس العدوان وإيغاله في الإجرام الذي يحظى بغطاء دولي وتستر فاضح على جرائمه التي تتنافى مع كل الشرائع والأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية.

وطالب مجلس الشورى المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الاضطلاع بدورها في رفع الحصار وإيقاف العدوان.

إلى ذلك ندد مجلس الشورى بتكثيف تحالف العدوان السعودي الأمريكي غاراته مؤخرا على أمانة العاصمة وعدد من المحافظات واستهدافه منصة الاحتفالات بميدان السبعين وتضرر منازل المواطنين وجامع الصالح وما خلفته تلك الغارات من دمار وضحايا.

وحمل مجلس الشورى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي المسؤولية القانونية والأخلاقية إزاء الصمت والتغاضي عن جرائم الحرب التي يرتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني، واستهدافه للمساكن والمساجد والطرق والبنى التحتية للبلاد.

ودعا المجلس المنظمات المحلية والدولية إلى رصد وتوثيق الجرائم والمجازر اليومية التي ترتكب بشكل يومي في اليمن على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي.

سبأ
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