عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل النيابة العامة البلجيكية تسمح بإطلاق سراح مشروط لرئيس إقليم كاتالونيا الاسباني بروكسل – سبأ :

سمحت النيابة العامة في بلجيكا بإطلاق سراح مشروط لرئيس إقليم كاتالونيا الاسباني المقال كارلس بيغديمونت ومستشاريه الأربعة بعد ساعات من تسليم أنفسهم للشرطة.



وقالت النيابة العامة ان قاضي التحقيق في بروكسل منح رئيس إقليم كاتالونيا المقال كارلس بيغديمونت ومستشاريه الأربعة إطلاق سراح مشروطاً.



وكانت النيابة العامة قد أعلنت في وقت سابق أن بيغديمونت ومستشاريه الموجودون في بلجيكا والذين أصدرت بحقهم مدريد مذكرة توقيف أوروبية، قد سلموا أنفسهم صباح الأحد إلى الشرطة المحلية.



وبعدما استمع قاضي التحقيق إلى المطلوبين الخمسة طوال قرر العمل بتوصية النيابة العامة ومنحهم إطلاق سراح مشروطاً.



وبقرار قاضي التحقيق هذا، أصبحت مسألة النظر في مذكرة التوقيف الأوروبية من صلاحية هيئة قضائية أخرى هي غرفة المذاكرة في بروكسل التي عليها البت بالمسألة خلال الاسبوعين المقبلين.



وكان بيغديمونت قد لجأ إلى بروكسل بعد أن فرضت مدريد حكماً مباشراً على إقليم كتالونيا عقب إجراء استفتاء على استقلال الإقليم.



وقال إنه لن يعود إلى إسبانيا إلا في حال ضمان محاكمة عادلة له، بعدما بدأت السلطات الاسبانية ملاحقته ومساعديه بتهم التمرد والتحريض وسوء استخدام المال العام وخيانة الثقة.

سبأ [06/نوفمبر/2017]سبأ