محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة مدى تنفيذ الحد من الاختلالات في المرافق الحكومية بحجة حجة - سبأ:

ناقش لقاء عقد بمحافظة حجة برئاسة وكيل اول المحافظة هلال عبده الصوفي ما تم تنفيذه من الإجراءات المتعلقة بالحد من الاختلالات القائمة في بعض المرافق الحكومية .



واستعرض الاجتماع الذي ضم قيادتي المحافظة وفرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مدى تجاوب المكاتب التنفيذية مع المراسلات التي تمت بين فرع الجهاز و بينها وعلى ضوء التقارير المرفوعة من قبل الفرع.



وفي اللقاء اشار الوكيل الصوفي الى اهمية الدور الحيوي لفرع الجهاز في حماية المال العام ومكافحة الفساد الاداري .. ﻻفتا الى ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الاخير مع اجهزة السلطة القضائية والذي من شأنه تعزيز دور الجهاز الرقابي واستكمال اجراءاته القانونية في حماية المال العام وضبط المتلاعبين الذين ثبت ادانتهم وتورطهم في قضايا فساد.



وشددعلى أهمية تكاتف جهود كافة القطاعات القضائية والقانونية والاقتصادية للقضاء على كافة أوجه الفساد اينما وجدت لما له من اثر ايجابي في مختلف مجالات الحياة خاصة في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد .



بدوره اشاد مدير فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة سلال الحرازي بجهود قيادة المحافظة وحرصها على تفعيل العمل الرقابي خاصة في ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد.



ونوه بان الفرع بكل منتسبيه حريصون على إنجاز كافة المهام الموكلة إليهم لما من شأنه معالجة كل مكامن الخلل اينما وجدت في قطاعات الدولة.

سبأ [06/نوفمبر/2017]سبأ