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آخر تحديث: الإثنين، 06 - نوفمبر - 2017 الساعة 07:18:11م
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  اقتصاد
إستقرار أسعار الذهب فوق 1286 دولار للاوقية
[06/نوفمبر/2017]
لندن – سبأ :
إستقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين قرب أدنى مستوى في أسبوع إثر بيانات اقتصادية أمريكية قوية عززت احتمال رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) أسعار الفائدة مجدداً في الشهر المقبل.

وهبط الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمائة إلى 1268.61 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0740 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل يوم الجمعة الماضي 1265.16 دولار.

وجاء ذلك بعدمها سجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية 94.990 ليظل قريباً من الذروة التي بلغها في 27 أكتوبر عند 95.150 وهو أعلى مستوى فيما يزيد على ثلاثة أشهر.

وارتفعت الفضة بنسبة 0.4 بالمائة إلى 16.86 دولار للأوقية، فيما استقر البلاتين عند 918.50 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 998.50 دولار للأوقية.

سبأ
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