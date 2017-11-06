محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إجتماع يناقش آلية تنفيذ مشاريع بمدينة صنعاء القديمة صنعاء - سبأ:

ناقشت اللجنة التنفيذية للحفاظ على مدينة صنعاء القديمة في إجتماعها اليوم برئاسة وزير الثقافة عبدالله الكبسي وأمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان، آلية تنفيذ مشاريع ترميم سور المدينة وتطوير المقاشم والتحسين البيئي.



واستعرض الإجتماع آلية التنسيق بين الجهات الرسمية المختصة بأمانة العاصمة ووزارة الثقافة والهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية والصندوق الاجتماعي للتنمية لتنفيذ المشاريع التي أقرها الصندوق في مدينة صنعاء القديمة .



وتطرق الإجتماع إلى الإجراءات التنفيذية الكفيلة بإستكمال الدراسات والبدء في العمل بما يسهم في الحفاظ على المعالم التاريخية والحضارية لمدينة صنعاء القديمة المسجلة ضمن قائمة التراث العالمي.



وأكد الإجتماع أهمية تضافر الجهود والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة لإزالة المخالفات والعشوائيات من شوارع وأحياء مدينة صنعاء التاريخية وتنظيم حركة السير بما يسهم في تخفيف الإزدحام في شوارع وأسواق المدينة.



كما استعرض الإجتماع الأضرار التي لحقت بعدد من الحارات والمنازل داخل المدينة جراء إستهداف طيران العدوان مدينة صنعاء أمس ما أدى إلى تهدم عدد من المنازل وتضرر المنازل المجاورة.



وشكل الإجتماع لجنة مختصة للإشراف والتنفيذ وعمل مصفوفة كاملة وشاملة لما تحتاجه صنعاء القديمة من مشاريع للعام القادم وكذا رفع تقرير للأعمال المنجزة.



وأدان الإجتماع واستنكر الإستهداف المتكرر والمباشر من قبل طيران العدوان لصنعاء القديمة المسجلة ضمن قائمة التراث العالمي والإنساني لدى اليونسكو .. محملا تحالف العدوان كامل المسئولية عن الأضرار والتبعات الناتجة عن هذا الاستهداف الذي يمثل استهداف للإنسان والتاريخ والإرث الثقافي العالمي والإنساني.



وأكد وزير الثقافة ضرورة إزالة المخالفات والتشوهات من شوارع وإحياء مدينة صنعاء القديمة ومنع الإستحداثات في البناء وغيرها من المخاطر التي تهدد المدينة التاريخية من الخروج من قائمة التراث العالمي.



وشدد على سرعة معالجة التحديات التي تواجه صنعاء القديمة وخاصة الإزدحام وتنظيم حركة السيارات وتخصيص مواقف محددة ورفع السيارات المتوقفة منذ فترة طويلة من أحياء وشوارع المدينة للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لمدينة صنعاء القديمة.



من جانبه أكد أمين عام محلي أمانة العاصمة أهمية تضافر جهود الجهات المختصة بالتراث والآثار والصندوق الاجتماعي للتنمية لرفع المخاطر والتهديدات التي تواجه تراث وحضارة مدينة صنعاء القديمة التاريخية.



وأكد حرص السلطة المحلية على توفير الدعم وفق الإمكانيات المتاحة للحفاظ على مدينة صنعاء القديمة التاريخية بما يضمن بقاءها في قائمة التراث العالمي وكذا الحفاظ على معالمها الأثرية والحضارية .



وشدد جمعان على أهمية ضبط المخالفين والإلتزام بقانون الحفاظ على المدن التاريخية .. داعيا الصندوق الاجتماعي إلى مضاعفة دعمه ومشاريعه في صنعاء القديمة.



كما أكد أن الحفاظ على صنعاء القديمة التاريخية مسؤولية الجميع وعدم السماح بالعبث بمعالمها الأثرية والحضارية.



بدوره أكد رئيس الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية محمد ضيف الله فارس أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الهيئة والجهات المعنية بالتراث للحفاظ على مدينة صنعاء .. مشيرا إلى ضرورة إزالة المخالفات وضبط المخالفين.



من جهته استعرض ضابط مشروع التراث بالصندوق الإجتماعي للتنمية بصنعاء المهندس علي العفاري، ما تم انجازه فيما يخص الدراسات للمشاريع مع الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية واستيعاب الملاحظات فيها.



ولفت إلى أن الدراسات والمشروع سيكون جاهز ومكتمل في مارس العام القادم .. مشيرا إلى استعداد الصندوق تأهيل موظفي الهيئة من خلال إقامة الدورات التدريبية وفقا لآلية الصندوق وبما يكفل ضمهم وإدراجهم في تنفيذ مشاريع الصندوق بمدينة صنعاء القديمة.



وبين العفاري أن فريق مختص من الصندوق سيقوم بالنزول الميداني لتوثيق الأضرار والاحتياجات لمدينة صنعاء القديمة وتقسيم المشروع لعدة مراحل.



حضر الإجتماع وكيل وزارة السياحة مطهر تقي ووكيل أمانة العاصمة علي شريم ورئيس دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية بوزارة الخارجية يحيي السياغي ونائب رئيس الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية نبيل منصر.

سبأ [06/نوفمبر/2017]سبأ