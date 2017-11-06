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محلي أمانة العاصمة يدين استمرار استهداف العدوان لمدينة صنعاء القديمة
[06/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
أدانت قيادة السلطة المحلية بأمانة العاصمة بشدة استمرار استهداف طيران العدوان السعودي الأمريكي المباشر لمدينة صنعاء القديمة المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي .

وأعتبر المجلس المحلي بالأمانة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ " نسخة منه أن قصف العدوان السعودي لمدينة سام وآزال للمرة الرابعة ليس استهدافا لليمنيين وتاريخهم وحضارتهم فحسب بل اعتداء واستهداف للإرث الإنساني والتاريخ والحضارة والتراث العالمي لما تتميز به من طابع معماري فريد يعود لأكثر من أربعة آلاف سنة.

ودعا كافة المنظمات الدولية للأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والعربية المهتمة بالتراث العالمي وفي مقدمتها اليونسكو التحرك العاجل لإيقاف استهداف طيران العدوان المتكرر لمدينة صنعاء القديمة واليمن عموماً وحماية التراث والحضارة اليمنية.

كما أدان البيان استمرار العدوان السعودي على الشعب اليمني وإمعانه في قتل اليمنيين وتدمير مقدراته على مدى أكثر من عامين وثمانية أشهر.

وكان طيران العدوان استهدف فجر امس مدينة صنعاء القديمة بغارة جوية شديدة الانفجار ، وأدت إلى تدمير عدد من المنازل و المباني التاريخية.

يذكر أن صنعاء القديمة التي ضمتها الأمم المتحدة عام 1986 لقائمة مواقع التراث الإنساني العالمي تعد واحدة من أشهر المدن العربية التاريخية والعريقة، التي تشكل محورا مهما في ثنايا التاريخ العربي والإسلامي وتميزها بثراء ديكوراتها، والأبراج المبنية من اللبن والطوب المحروق وما تتسم به من شهرة واسعة في جميع أركان العالم.

سبأ
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