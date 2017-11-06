ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 06 - نوفمبر - 2017 الساعة 05:47:02م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يزور معرض الصواريخ البحرية
زار الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة معرض الصواريخ البحرية الذي نظمته القوات البحرية والدفاع الساحلي .
السيد حسن نصر الله : النظام السعودي أجبر الحريري على الإستقالة
إتهم الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله النظام السعودي باجبار رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري على الاستقالة .. مشيراً الى أن لغة نص الاستقالة كتبه سعودي وأن الحزب لم يكن يتمنى أن تحصل هذه الاستقالة .
النفط يسجل أعلى مستوى منذ 2015 مع تحسن الأسواق وسط حملة سعودية ضد الفساد
صعدت أسعار النفط لتسجل أعلى مستوياتها منذ يوليو 2015 اليوم الاثنين مع تحسن الأسواق في الوقت الذي عزز فيه ولي العهد السعودي سلطته مطلع الأسبوع عبر حملة لمكافحة الفساد شملت احتجاز شخصيات بارزة.
وفاة حارس مرمى ستوك سيتي السابق تيكسيرا عن 25 عاما
توفي الحارس السابق لمرمى نادي ستوك سيتي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم البرازيلي ديوناتان تيكسيرا عن 25 عاما.
آخر الأخبار:
محلي أمانة العاصمة يدين استمرار استهداف العدوان لمدينة صنعاء القديمة
حاكم مصرف لبنان المركزي : الوضع النقدي في البلاد مستقر بعد استقالة الحريري
4471 جلسة توعوية للحد من الكوليرا نفذتها مؤسسة بناء للتنمية بالمحويت
الاسد : ما تتعرض له سورية امتداد لما تعرضت له الأمة العربية في 100 عام
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
4471 جلسة توعوية للحد من الكوليرا نفذتها مؤسسة بناء للتنمية بالمحويت
[06/نوفمبر/2017]
المحويت - سبأ:
نفذ مشروع الاستجابة الطارئة لمعالجة الإسهالات المائية والكوليرا بمؤسسة بناء للتنمية بالمحويت خلال الثلاثة الاشهر الماضية أربعة آلاف و471 جلسة توعية ميدانية حول خطر الكوليرا وطرق الوقاية منة.

واستهدف المشروع المناطق والقرى والتجمعات السكانية في خمس مديريات" مدينة المحويت وجبل المحويت وحفاش والرجم وملحان".

واوضح منسق مؤسسة بناء للتنمية بالمحويت زيد علي غزوان ان اكثر من 47 الف و429 مواطن منهم 37 الف و840 امرأة استفادوا من الجلسات والمحاضرات التوعوية والتثقيفية التي نفذها المشروع ضد الكوليرا خلال الفترة المذكورة ،مشيرا ان هذه السلسلة من النشاطات التوعوية والتثقيفية تأتي في اطار سلسلة المهام الاحترازية التي نفذها مشروع الاستجابة الطارئة بالمؤسسة والممول من منظمة اليونيسيف للوقائية من الكوليرا والاسهالات المائية الحادة

ولفت إلى أن المؤسسة قدمت لـ 22 مرفق صحي في المديريات المذكورة الأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية والعلاجية اللازمة لمعالجة الإسهالات الحادة ومكافحة الكوليرا وتامين احتياجاتها من المياه ومواد النظافة وتنفيذ نشاطات توعوية مستمرة في نطاق المرافق الصحية .


وأكد اهتمام المؤسسة بمجالات التوعية الصحية في أوساط المجتمعات المحلية للمساهمة في القضاء على الامراض والاوبئة ومنها وباء الكوليرا.

سبأ
  المزيد من (محلي)
محلي أمانة العاصمة يدين استمرار استهداف العدوان لمدينة صنعاء القديمة
رئيس المجلس السياسي الأعلى يزور معرض الصواريخ البحرية
تدريب منتسبي التمويل الأصغر على المراجعة الداخلية المتقدمة
أبناء المزاحن وبني مدسم بإب يؤكدون إستمرار الصمود ورفد الجبهات
اختتام دورة تدريبية في مجال الطاقة الشمسية بصنعاء
رئيس مجلس النواب يتلقى برقية شكر جوابية من نظيره السوري
هيئة الطيران: إغلاق مطارات اليمن سيفاقم من حجم الكارثة الإنسانية
حكومة الإنقاذ تستنكر إعلان تحالف العدوان إغلاق كافة المنافذ اليمنية
تكريم عمال النظافة المشاركين في حملتي النظافة الاولى والثانية بذمار
مجلس النواب يواصل عقد جلسات أعماله
العدوان السعودي على اليمن
محلي أمانة العاصمة يدين استمرار استهداف العدوان لمدينة صنعاء القديمة
[06/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يستهدف منزل مواطن في مديرية مستبا بحجة
[06/نوفمبر/2017]
استشهاد وإصابة 13 مواطناً في غارات هستيرية لطيران العدوان
[06/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يستهدف حرض وميدي بـ 12 غارة
[05/نوفمبر/2017]
ثلاث غارات لطيران العدوان على المخا وموزع في تعز
[05/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by