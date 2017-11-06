محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل 4471 جلسة توعوية للحد من الكوليرا نفذتها مؤسسة بناء للتنمية بالمحويت المحويت - سبأ:

نفذ مشروع الاستجابة الطارئة لمعالجة الإسهالات المائية والكوليرا بمؤسسة بناء للتنمية بالمحويت خلال الثلاثة الاشهر الماضية أربعة آلاف و471 جلسة توعية ميدانية حول خطر الكوليرا وطرق الوقاية منة.



واستهدف المشروع المناطق والقرى والتجمعات السكانية في خمس مديريات" مدينة المحويت وجبل المحويت وحفاش والرجم وملحان".



واوضح منسق مؤسسة بناء للتنمية بالمحويت زيد علي غزوان ان اكثر من 47 الف و429 مواطن منهم 37 الف و840 امرأة استفادوا من الجلسات والمحاضرات التوعوية والتثقيفية التي نفذها المشروع ضد الكوليرا خلال الفترة المذكورة ،مشيرا ان هذه السلسلة من النشاطات التوعوية والتثقيفية تأتي في اطار سلسلة المهام الاحترازية التي نفذها مشروع الاستجابة الطارئة بالمؤسسة والممول من منظمة اليونيسيف للوقائية من الكوليرا والاسهالات المائية الحادة



ولفت إلى أن المؤسسة قدمت لـ 22 مرفق صحي في المديريات المذكورة الأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية والعلاجية اللازمة لمعالجة الإسهالات الحادة ومكافحة الكوليرا وتامين احتياجاتها من المياه ومواد النظافة وتنفيذ نشاطات توعوية مستمرة في نطاق المرافق الصحية .





وأكد اهتمام المؤسسة بمجالات التوعية الصحية في أوساط المجتمعات المحلية للمساهمة في القضاء على الامراض والاوبئة ومنها وباء الكوليرا.

سبأ [06/نوفمبر/2017]سبأ