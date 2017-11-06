محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس المجلس السياسي الأعلى يزور معرض الصواريخ البحرية الحديدة - سبأ:

زار الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة معرض الصواريخ البحرية الذي نظمته القوات البحرية والدفاع الساحلي .



واستمع الرئيس الصماد ومعه نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية الدكتور حسين مقبولي ووزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي ووزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي، من قيادة القوات البحرية والدفاع الساحلي إلى إيضاح عن منظومة الصواريخ البحرية محلية الصنع التي تحمل إسم " المندب " والتي تمتاز بدقتها العالية في إصابة الأهداف.



وعبر الرئيس الصماد عن سعادته بهذا الإنجاز الكبير والذي سيضيف نقلة نوعية في معادلة المعركة مع العدو وقوة رادعة ستغير موازين المواجهة .. وقال " إن أموال الخليج التي بعثرت لشراء الولاءات والنيل من أحرار اليمن والعالم ستعود عليهم حديداً وناراً ".



وأعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى عن مكافآت مادية ومعنوية للأحرار في قسم التصنيع العسكري سواءً في القوة الصاروخية أو الدفاع الجوي والقوات البحرية والدفاع الساحلي.



رافقه خلال الزيارة نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن علي حمود الموشكي وقائد المنطقة الخامسة اللواء يوسف المداني وقائد القوات البحرية والدفاع الساحلي اللواء الركن محمد فضل ورئيس هيئة الإسناد اللوجستي اللواء علي الكحلاني ورئيس مصلحة خفر السواحل اللواء عبدالرزاق علي المؤيد ومدير دائرة التوجيه المعنوي العميد يحيى المهدي.



سبأ [06/نوفمبر/2017]سبأ