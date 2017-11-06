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السيد حسن نصر الله : النظام السعودي أجبر الحريري على الإستقالة
[06/نوفمبر/2017]
بيروت – سبأ :
 إتهم الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله النظام السعودي باجبار رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري على الاستقالة .. مشيراً الى أن لغة نص الاستقالة كتبه سعودي وأن الحزب لم يكن يتمنى أن تحصل هذه الاستقالة .

واضاف السيد نصر الله في كلمة له تناول فيها التطورات الاخيرة في لبنان بعد استقالة الحريري ان كل القوى اللبنانية كانت تنتظر نتائج زيارة الحريري الأولى إلى السعودية، وأن الحريري نقل عقب زيارته الأولى للرياض عن حرص السعودية على أمن واستقرار لبنان وكان مرتاحاً.

واضاف ان "الحريري سافر ثانية إلى الرياض حيث أعلن استقالته من هناك وليس من لبنان أو عبر قنواته، وخلال 24 ساعة من سفره الى الرياض لا أحد يعلم ماذا حصل معه ليستقيل".

ولفت امين عام حزب الله الى أن استقالة الحريري أجبرته السعودية عليها ولم تكن نيته ولا رغبته .. متسائلاً : لماذا لم يُسمح للحريري بالعودة إلى لبنان بعد استقالته؟!

واعتبر السيد نصر الله أن نص الاستقالة ولغته سعودية والحريري تلاه فقط لا غير .. مشيراً الى أن حزب الله لم يكن يتمنى أن تحصل استقالة الحريري.

وقال إن الحكومة اللبنانية كانت تملك القدرة على مراكمة ومواكبة الإنجازات حتى إجراء الانتخابات النيابية المقبلة، وإن شكل تقديم الاستقالة ومكان إعلانها له دلالات ترتبط بسيادة لبنان وكرامته، وإن لغة البيان تختلف عن أدبيات الحريري وما كان يتحدث به عندما جاء إلى الحكومة.

وأضاف إن الكل في لبنان لم يفهم السبب الحقيقي لاستقالة الحريري، وإجبار الحريري على الاستقالة لا شأن له بالشأن الداخلي اللبناني، ويجب البحث عن سبب إجبار الحريري على الاستقالة داخل السعودية.

واوضح السيد نصر الله أن إجبار الحريري على الاستقالة سببه ربما الصراعات الداخلية وآخرها مادار حول قضايا الفساد داخل المملكة، او ان سببه ربما وجود خطة لدى السعودية في سياق معركة كبيرة .

ودعا الامين العام لحزب الله اللبناني الى الهدوء والصبر والتريث بانتظار اتضاح الصورة والمشهد .. مؤكداً حرص حزبه على الأمن والاستقرار والسلم الأهلي في لبنان .

وقال "سنتصرف بكامل المسؤولية الوطنية وأغلى ماعندنا في لبنان الأمن والاستقرار والسلم الأهلي".

سبأ
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