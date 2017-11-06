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الاسد : ما تتعرض له سورية امتداد لما تعرضت له الأمة العربية في 100 عام
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الاسد : ما تتعرض له سورية امتداد لما تعرضت له الأمة العربية في 100 عام
[06/نوفمبر/2017]
دمشق – سبأ :
 أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن ما تتعرض له بلاده اليوم يمثل امتداداً لما تعرضت له الأمة العربية على مدى أكثر من 100 عام من محاولات الغزو الفكري والعقائدي وتشويه مفهوم الهوية .

وشدد الرئيس الاسد خلال استقبالعه اليوم الاثنين نخبة من المفكرين والكتاب العرب المشاركين في مؤتمر (الواقع العربي بعد 100 عام على وعد بلفور) في دمشق على ضرورة التمسك بالهوية الحقيقية للمنطقة العربية والقائمة على أساس الحفاظ على التنوع المتجانس ثقافياً وحضارياً .

واعتبر أن فقدان هذا التنوع يخلق البيئة المناسبة لانتشار الفكر المتطرف الذي يغذي الإرهاب.

ولفت الرئيس السوري إلى أهمية دور المفكرين في العمل على ألا يبقى الفكر القومي حبيس السياسة والنظريات الحزبية وحوارات النخب بل يجب أن يتحول إلى مفهوم حضاري وممارسة اجتماعية تعزز مبدأ الانتماء ومفهوم الهوية في صفوف الشباب والأجيال الناشئة.

سبأ
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