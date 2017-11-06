رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وست هام يونايتد الانجليزي يعلن الإستغناء عن خدمات مدربه الكرواتي بيليتش لندن – سبأ :

أعلن نادي وست هام يونايتد المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين إستغناءه عن خدمات مدربه الكرواتي سلافن بيليتش بعد هزيمة الفريق يوم السبت 4-1 امام ليفربول.



وقال النادي الانجليزي في بيان له "يستطيع نادي وست هام يونايتد التأكيد بأن سلافن بيليتش ترك منصبه في النادي اليوم".



وكان بيليتش تولى تدريب وست هام خلفاً لسام الاردايس في يونيو 2015م وقاد الفريق لاحتلال المركز السابع في نهاية موسمه الأول معه.



كما أشرف بيليتش على انتقال الفريق إلى استاد لندن في الموسم الماضي لكن وست هام فاز مرتين فقط في أول 11 جولة من الدوري الانجليزي هذا الموسم وهو يحتل المركز 18 بين فرق البطولة العشرين حاليا.

سبأ [06/نوفمبر/2017]سبأ