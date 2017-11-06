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آخر تحديث: الإثنين، 06 - نوفمبر - 2017 الساعة 05:47:02م
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أبناء المزاحن وبني مدسم بإب يؤكدون إستمرار الصمود ورفد الجبهات
[06/نوفمبر/2017]
إب - سبأ:
 أكد أبناء ووجهاء عزلة المزاحن بمديرية العدين محافظة إب إستمرار الصمود في مواجهة العدوان ومرتزقته والتحشيد ورفد الجبهات بالمال والرجال.

وأوضح أبناء ووجهاء وعقلاء عزلة المزاحن في وقفة أنهم حريصون على إستمرار العملية التعليمية وإفشال مؤامرات العدوان ومرتزقته الرامية إلى الأضرار بشريحة الطلاب.

واستنكر المشاركون الصمت المخزي للمجتمع الدولي إزاء الجرائم والمجازر التي إرتكبها ولا يزال يرتكبها العدوان ومنها مجزرة سوق علاف بسحار صعدة ومديرية المصلوب بالجوف.

إلى ذلك أكد أبناء ووجهاء عزلة بني مدسم بريف إب إستمرار الصمود في مواجهة العدوان ورفد جبهات الشرف والبطولة بالمال والرجال .

وأشاروا في لقاء قبلي اليوم إلى ضرورة تضافر الجهود لإفشال مخططات العدوان في إيقاف العملية التعليمية .

ونددوا بمواقف الأمم المتحدة وصمتها على الجرائم التي يتعرض لها الشعب اليمني من قبل تحالف العدوان.

سبأ
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