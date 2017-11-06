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آخر تحديث: الإثنين، 06 - نوفمبر - 2017 الساعة 05:47:02م
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  عربي ودولي
البحرية التونسية تعلن عن إنقاذ 67 مهاجر من الموت غرقاً في عرض البحر
[06/نوفمبر/2017]
تونس – سبأ :
 أعلنت البحرية التونسية اليوم الاثنين عن إنقاذ 67 مهاجراً غير شرعي من الموتً غرقا في عرض البحر أثناء محاولتهم التسلل إلى سواحل إيطاليا إنطلاقا من الشواطئ التونسية.

وقالت وزارة الدفاع التونسية في بيان وزعته اليوم إن وحدات عائمة من سلاح البحر أنقذت مساء امس 67 شخصاً، بينهم 11 طفلاً وست نساء، من الموت غرق بعد ان تعرض مركب كانوا على متنه لعطب فني على بعد نحو 80 كيلو مترا من سواحل مدينة صفاقس.

وأشار البيان إلى أن الغرق كان يتهدد هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين وكلهم من التونسيين بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكانت وزارة الدفاع التونسية قد أعلنت في بيان مُقتضب وزعته الثلاثاء الماضي، أن وحداتها البحرية أنقذت 58 مهاجراً غير شرعي من الموت غرقاً في عرض سواحل مدينة صفاقس.

ويأتي الإعلان عن عملية الإنقاذ هذه، فيما تزايدت محاولات الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا إنطلاقاً من السواحل التونسية بشكل لافت خلال الفترة الماضية.


سبأ
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