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اختتام دورة تدريبية في مجال الطاقة الشمسية بصنعاء
[06/نوفمبر/2017]
صنعاء ـ سبأ:
 اختتمت بصنعاء اليوم دورة تدريبية في مجال الطاقة الشمسية نظمها مركز الشباب للأعمال الانسانية بالتعاون مع وزارة التعليم الفني والتدريب المهني وبدعم من المركز السويدي.

هدفت الدورة في ثمانية أيام اكساب 25 متدرباً ومتدربة يمثلون المعاهد الفنية والتقنية بأمانة العاصمة معارف ومهارات نظرية وتطبيقية حول تركيب وتصميم وصيانة الطاقة الشمسية.

وفي الاختتام أكد نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الحوالي اهمية اقامة مثل هذه الدورات التي تركز على مجالات نوعية وحيوية وذات توجه عالمي ومنها الطاقة الشمسية.

وأشار الى أن إعداد كوارد ملمة بكل ما يتعلق بتركيب وتشغيل وصيانة منظومة الطاقة الشمسية أمر مهم وايجابي خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الوطن جراء استمرار العدوان والحصار.

وأكد ان الوزارة ستتبنى تخصيص مجال الطاقة الشمسية ضمن دوراتها القصيرة ولديها توجه لاعتماده ضمن التعليم النظامي، كون هذا التخصص مناسب خاصة في المرحلة الراهنة.

واشاد الدكتور الحوالي بالجهود المبذولة في تنظيم الدورة .. لافتاً إلى أن الوزارة ستنظم دورة اخرى لمجموعة من المتدربين في هذه الدورة بهدف تعزيز القدرات والمهارات لديهم وخاصة التطبيقية.

من جانبه أكد وكيل أمانة العاصمة لقطاع الشباب زياد الرفيق أهمية تبني كوادر مؤهلة وذات كفاءة في مجال الطاقة الشمسية .. لافتاً الى ما مثلته منظومة الطاقة الشمسية من أهمية في ظل انقطاع الكهرباء جراء استمرار العدوان.

وأشاد بدور وزارة التعليم الفني في دعم وإقامة مثل هذه الفعاليات التي تستهدف شريحة الشباب من الجنسين وتركز على برامج تتضمن جوانب ومجالات سيكون لها مردود ايجابي في تنمية اقتصاد الوطن.

وفي الختام كرم نائب وزير التعليم الفني ووكيل الامانة لقطاع الشباب ومدير مركز الشباب للأعمال الانسانية الدكتور معين مهدي، وممثل المركز السويدي تمام البكري، وعميد معهد عبدالناصر التقني التجاري بالأمانة نبيل مردم المشاركين والمشاركات في الدورة بالشهادات.

سبأ
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