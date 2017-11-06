عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مقتل 16 مسلحاً وإصابة 12 آخرين في مقاطعتين شمال افغانستان كابول – سبأ :

أعلنت السلطات الافغانية اليوم الاثنين عن مقتل 16 مسلحاً واصابة 12 آخرين في اشتباكات متعاقبة بين القوات الأفغانية وحركة طالبان في مقاطعة باغلان الشمالية ومقاطعة جاوزجان المجاورة .



وقال مسئول الإعلام في فيلق (شاهين 209) العسكري المتمركز في المنطقة نصر الله جمشيدي في تصريح نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) "وقع الحادث الأول في منطقة باند دو بمدينة بل خمري عاصمة مقاطعة باغلان، حيث قتل 12 مسلحاً موالياً لحركة طالبان وأصيب 11 آخرون".



وأضاف المصدر أن أربعة مسلحين قتلوا وأصيب آخر في مكان آخر في المقاطعة عندما شن الجيش عملية تحت اسم كودى هو ناويد-7 في منطقة دولت أباد.



ولم تعلق حركة طالبان التي تحارب قوات الحكومة على هذا التقرير حتى الآن.

سبأ [06/نوفمبر/2017]سبأ