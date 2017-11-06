ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 06 - نوفمبر - 2017 الساعة 05:47:02م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يزور معرض الصواريخ البحرية
زار الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة معرض الصواريخ البحرية الذي نظمته القوات البحرية والدفاع الساحلي .
السيد حسن نصر الله : النظام السعودي أجبر الحريري على الإستقالة
إتهم الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله النظام السعودي باجبار رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري على الاستقالة .. مشيراً الى أن لغة نص الاستقالة كتبه سعودي وأن الحزب لم يكن يتمنى أن تحصل هذه الاستقالة .
النفط يسجل أعلى مستوى منذ 2015 مع تحسن الأسواق وسط حملة سعودية ضد الفساد
صعدت أسعار النفط لتسجل أعلى مستوياتها منذ يوليو 2015 اليوم الاثنين مع تحسن الأسواق في الوقت الذي عزز فيه ولي العهد السعودي سلطته مطلع الأسبوع عبر حملة لمكافحة الفساد شملت احتجاز شخصيات بارزة.
وفاة حارس مرمى ستوك سيتي السابق تيكسيرا عن 25 عاما
توفي الحارس السابق لمرمى نادي ستوك سيتي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم البرازيلي ديوناتان تيكسيرا عن 25 عاما.
آخر الأخبار:
محلي أمانة العاصمة يدين استمرار استهداف العدوان لمدينة صنعاء القديمة
حاكم مصرف لبنان المركزي : الوضع النقدي في البلاد مستقر بعد استقالة الحريري
4471 جلسة توعوية للحد من الكوليرا نفذتها مؤسسة بناء للتنمية بالمحويت
الاسد : ما تتعرض له سورية امتداد لما تعرضت له الأمة العربية في 100 عام
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
حكومة الإنقاذ تستنكر إعلان تحالف العدوان إغلاق كافة المنافذ اليمنية
[06/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 استنكرت حكومة الإنقاذ الوطني، وبأشد العبارات، إعلان تحالف العدوان السعودي عن إغلاق كافة المنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية.

واعتبر مصدر في حكومة الإنقاذ الوطني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) هذا الإجراء إرهاب دولة تمارسه السعودية والإمارات ومن يقفون ورائهما وجريمة حرب تضاف إلى سجل تحالف العدوان الموغل في قتل الشعب اليمني وتدمير مقدراته في عدوانه المستمر منذ أكثر من سنتين ونصف وحصاره الجائر وغير المبرر.

وأكد المصدر أن أهداف تحالف العدوان باتت واضحة للجميع في قتل اليمنيين جماعيا بكل الطرق والوسائل لكسر إرادته وصموده، وسط صمت مخزي ولامبالاة من المجتمع الدولي والضمير الإنساني والمنظمات الحقوقية.

وأوضح المصدر أن الحرب الاقتصادية والمجازر اليومية والتدمير والتخريب الممنهج والحصار المستمر من قبل العدوان ضد الشعب اليمني، وآخرها إعلان إغلاق كافة المنافذ اليمنية، دليل جديد على بشاعة وقبح هذا العدوان الإجرامي والإرهابي الذي يحظى بغطاء دولي، وتستر فاضح على جرائمه المشينة بحق الإنسانية وانتهاكاته السافرة لكل الشرائع والأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية.

وحمل المصدر، العدوان السعودي وداعميه المسؤولية الكاملة عن تفاقم الكارثة الإنسانية والمعاناة اليومية لليمنيين الذين يعانون من كل أشكال الإجرام ضدهم في أبشع عدوان إجرامي.

وشدد على أن كل من يبرر إرهاب الدولة الذي تمارسه السعودية والإمارات بحق 27 مليون مواطن يمني، شريك رئيسي في الجريمة وما قد ينجم عن ذلك من نتائج مأساوية ومن قتل جماعي للشعب اليمني.

ودعا المصدر الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية، وكل أحرار العالم، إلى الإنتصار لإنسانيتهم ولو لمرة واحدة، وعدم ترك الشعب اليمني فريسة لهذا العدوان البربري والهمجي وتحمل مسؤوليتهم الأخلاقية والإنسانية في الإيقاف الفوري للعدوان ضد اليمن وشعبه، والعمل على عودة كافة الأطراف إلى طاولة الحوار بإعتبار أن لا حل آخر للخروج من الوضع الراهن إلا عبر الحوار.

وأكد المصدر أن ما عدى ذلك من خطوات تصعيدية يعني إطالة أمد العدوان والحصار والحرب المفروضة على الشعب اليمني وبالتالي تأجيج الوضع الإنساني المأساوي وعلى نحو أكثر إيلاما وتعقيدا وعرقلة أي جهد قد يفضي للحل السلمي.

سبأ
  المزيد من (محلي)
محلي أمانة العاصمة يدين استمرار استهداف العدوان لمدينة صنعاء القديمة
4471 جلسة توعوية للحد من الكوليرا نفذتها مؤسسة بناء للتنمية بالمحويت
رئيس المجلس السياسي الأعلى يزور معرض الصواريخ البحرية
تدريب منتسبي التمويل الأصغر على المراجعة الداخلية المتقدمة
أبناء المزاحن وبني مدسم بإب يؤكدون إستمرار الصمود ورفد الجبهات
اختتام دورة تدريبية في مجال الطاقة الشمسية بصنعاء
رئيس مجلس النواب يتلقى برقية شكر جوابية من نظيره السوري
هيئة الطيران: إغلاق مطارات اليمن سيفاقم من حجم الكارثة الإنسانية
تكريم عمال النظافة المشاركين في حملتي النظافة الاولى والثانية بذمار
مجلس النواب يواصل عقد جلسات أعماله
العدوان السعودي على اليمن
محلي أمانة العاصمة يدين استمرار استهداف العدوان لمدينة صنعاء القديمة
[06/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يستهدف منزل مواطن في مديرية مستبا بحجة
[06/نوفمبر/2017]
استشهاد وإصابة 13 مواطناً في غارات هستيرية لطيران العدوان
[06/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يستهدف حرض وميدي بـ 12 غارة
[05/نوفمبر/2017]
ثلاث غارات لطيران العدوان على المخا وموزع في تعز
[05/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by