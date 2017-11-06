محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة آلية عمل المؤسسة المحلية للمسالخ وأسواق الحوم بعمران عمران - سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة عمران اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، مستوى أداء وآلية عمل فرع المؤسسة المحلية للمسالخ وأسواق اللحوم بالمحافظة.



واستعرض الاجتماع بحضور مدير المؤسسة حسين رعناء الأنشطة والمهام المنفذة خلال الفترة يناير إلى أكتوبر من العام الجاري والإيرادات المتحصلة والتي بلغت 14مليون ريال و180 الف ريال .



وأكد الاجتماع ضرورة تفعيل فروع المؤسسة بمديريات ريدة وثلاء وخمر وتطوير مستوى أداء المؤسسة للقيام بواجباتها وبما لا يتعارض مع اختصاصات الجهات الأخرى .



وثمن المحافظ جعمان الجهود المبذولة في الميدان من قبل كوادر فرع المؤسسة في الرقابة على الأسواق والكشف على اللحوم قبل الذبح وبعدها والتأكد من سلامتها.



وأشار إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لتعزيز الرقابة وتحصيل الإيرادات المستحقة قانونا وتوريدها إلى البنك المركزي.



وأكد محافظ عمران دعم قيادة المحافظة لفرع المؤسسة المحلية للمسالخ وأسوق اللحوم وتذليل أي صعوبات تواجهها للاستمرار في الرقابة وحماية البيئة رغم الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن جراء العدوان .

سبأ [06/نوفمبر/2017]سبأ