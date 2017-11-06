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وزارة حقوق الانسان تؤكد ان إجرام وإرهاب دول التحالف يهدد السلم والأمن الدوليين
[06/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:
أكدت وزارة حقوق الإنسان أن المجازر والأعمالِ الإجرامية والارهابية المتعمدة والمباشرة والمنظمةً والمخطط لها سلفاً التي تقوم بها دول تحالف العدوان ومرتزقتها وجماعاتها الارهابية  تهدد  حفظ السلم والأمن الدوليين، مجددة مطالبتها بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في جرائم الحرب في اليمن.

 واستنكرت الوزارة في بيان تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منه،  كافة الانتهاكات التى يرتكبها طيران العدوان يوميا بحق المواطنين في جميع محافظات الجمهورية وكذا تعمده بالاعتداء المباشر والمنظم على مختلف الاماكن المدنية ( الاعيان المدنية والثقافية ) وتدميرها  للمدارس والمستشفيات وأماكن الاحتفالات والحدائق العامة ، والمساجد .

  وأشار الى  الأعمال  والممارسات التي تقوم بها دول تحالف العدوان وكل من يدعمهم من المرتزقة والجماعات الارهابية التي تقدم لها كافة الدعم اللوجستي والمالي للقيام بأعمال إرهابية وجرائم بشعه في حق المواطنين ، وآخرها العملية الارهابية التى استهدفت ابناء محافظة عدن المتواجدين في مقر البحث الجنائي وأدت  إلى مقتل وجرح اكثر من اربعين مجنداً وتضرر عدد من المواطنين المتواجدين بالقرب من المبنى .

  وذكر البيان أن تلك الهجمات التي تقوم بها دول التحالف وجماعاتها الارهابية تعد أعمال جبانة ولا أخلاقية ، تؤكد فقدان دول التحالف ومن تدعمهم كافة القيم الدينية والإنسانية ،  وتهدد  السلم والأمن الدوليين  .

  وأكدت الوزارة أن هذ الأعمال المروعة تثبت بأن دول التحالف ومن جندتهم وجلبتهم ودعمتهم لا يحترمون قواعد وأحكام الشرائع السماوية وكافة العهودَ والمواثيقَ الإنسانية والقانونية ودليل على  أن المجتمع الدولي  والأمم المتحدة وهيئاتها شريكة بشكل كبير ومباشر في كافة المجازر والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها دول العدوان ومرتزقتهم منذ تسعمائة وخمسة وخمسين يوماً ، بتغاضيها وسكوتها المتعمد .

 وجددت الوزارة دعوتها للأمم المتحدة ومجلسَ الأمن بتفعيل دورها في مجال تطبيق وتنفيذ  القواعد والاحكام التي قامت بصياغتها من أجل حماية الإنسان وصون حقوقه الأساسية، وحماية كافة الاعيان المدنية والثقافية من أي انتهاك.

 وطالبت المجتمع الدولي بوقف كافة أشكال العدوان والحصار الممنهج على اليمن وشعبه وكل مقدراته الحضارية والاقتصادية والثقافية  وتنفيذ مطالبها بتشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة  لتقصي الحقائق والتحقيق في كل المجازر التي ترتكبها دول العدوان  بحق شعب اليمن ومقدراته.
سبأ
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